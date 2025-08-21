"No es un patinete urbano más, es un todoterreno": doble suspensión, motor de 1000 W y ruedas de 10"

Moverse por la ciudad cada exige soluciones más flexibles, rápidas, cómodas y sostenibles. De ahí que los patinetes eléctricos hayan pasado de ser una curiosidad a convertirse en una opción real de transporte diario, capaces de sustituir trayectos cortos en coche o en transporte público. Sin embargo, no todos los modelos están pensados para lo mismo, y tienes que saber muy bien qué tipo de patinete necesitas para cubrir tus necesidades.

Hoy te hablaré del iScooter iX5S, un patinete eléctrico todoterreno que combina un motor potente con una buena suspensión y una autonomía envidiable. ¿Lo mejor? Ahora mismo lo podemos comprar rebajado. Forma parte de la campaña Vuelta al Cole de AliExpress que nos está dejando verdaderos chollos. En concreto, a este patinete le podemos aplicar el cupón A4AESBS60 para que baje hasta los 356 euros desde su precio oficial de 629 euros, que es el que indica en la web de iScooter.

Pero no es el único cupón que está activo en esta campaña. En función de lo que vayas a gastar, podrá elegir entre todos estos cupones el que más te beneficie en términos de ahorro:

A4AESBS100: 100 euros de descuento por compras iguales o superiores a 500 euros

A4AESBS60: 60 euros de descuento por compras iguales o superiores a 429 euros

A4AESBS55: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros

A4AESBS45: 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 269 euros

A4AESBS35: 35 euros de descuento por compras iguales o superiores a 199 euros

A4AESBS25: 25 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros

A4AESBS15: 15 euros de descuento por compras iguales o superiores a 99 euros

A4AESBS10: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 69 euros

A4AESBS05: 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 30 euros

A4AESBS03: 3 euros de descuento por compras iguales o superiores a 15 euros

A4AESBS02: 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 10 euros

iScooter iX5S: potencia, autonomía y comodidad

En un primer vistazo, este patinete eléctrico ya se percibe como robusto. Piensa que está fabricado en aluminio de grado aeronáutico, lo que le da la resistencia necesaria para soportar 150 kg de carga máxima, mientras que la mayoría de modelos se quedan en los 120. En términos de estilo, podemos hablar de una estética sobria y un pelín agresiva, con una plataforma amplia para los pies y una superficie antideslizante que garantiza estabilidad incluso en los terrenos más irregulares.

La gran baza de este modelo está en su motor de 1000 W. Prácticamente es el doble de lo que se suele ver en patinetes urbanos, y es una cifra que le permitiría alcanzar los 40 km/hora aunque, para cumplir con la normativa, está limitado a 25 km/hora. Pero este extra de potencia no solo se traduce en más velocidad, también en una mayor capacidad para afrontar pendientes de hasta 25% y mantener ese rendimiento incluso en las superficies más exigentes. Si vives en una ciudad con cuestas o tienes que cruzar caminos más allá del asfalto, este motor puede marcar la diferencia en tu día a día.

Este iScooter incluye 3 modos de conducción, ECO, normal y sport. Con ellos podrás adaptar la potencia y velocidad al tipo de recorrido que vayas a hacer y a la batería restante. Su batería ofrece hasta 50 km de autonomía por carga en lo que podríamos considerar condiciones óptimas, así que es probable que no lleguemos a alcanzar esa cifra. Pero aun quedándose en 40, es un nivel de autonomía que nos dará tranquilidad para llegar a nuestros destinos. Lo podrás cargar mientras estés trabajando o por la noche, ya que tardará unas 6 horas en recuperar la carga por completo.

El iX5S viene con una pantalla LCD integrada que ofrece información clara sobre la velocidad, el modo de conducción o la autonomía restante. Y, para poder considerarlo todoterreno, también cuenta con unas ruedas de 10 pulgadas y más anchas de lo habitual, que ofrece un mejor agarre incluso en caminos de tierra. Cuenta con doble suspensión, delantera y trasera, y un sistema de doble freno para que la frenada sea potente, progresiva y controlada.

Al incorporar iluminación LED delantera, trasera y lateral garantiza una buena visibilidad y seguridad incluso de noche. Tiene un sistema de plegado rápido y una app móvil que te permitirá incluso bloquear el patinete. Es un modelo pensado para quien busque potencia, autonomía y comodidad, a un precio muy accesible gracias a esta oferta de AliExpress, que nos lo llevará a casa en cuestión de días.

