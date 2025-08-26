Mini PC barato
Pequeño, compacto y barato: últimas horas para comprar este mini PC por menos de 135 euros
Ahora es un buen momento para comprar el CHUWI LarkBox X, ya que si aprovechas esta oferta de la promo Vuelta al Cole de AliExpress será tuyo por mucho menos del precio de venta recomendado
Para muchos, los mini PCs son una moda pasajera, mientras que para otros, estos ordenadores que se destacan por ocupar poco espacio han llegado para quedarse. Si eres de estos últimos, y estás buscando un equipo barato que ofrezca un buen rendimiento a la hora de navegar por Internet, editar documentos e incluso a la hora de jugar a videojuegos retro, entonces tienes que echar un vistazo al CHUWI LarkBox X.
Este mini PC tiene un precio recomendado de 259 euros, pero actualmente está disponible por 185 euros en la web de CHUWI. No obstante, si aprovechas la oferta de AliExpress será tuyo por por tan solo 133,94 euros. Sin duda, es una oferta que no puedes dejar pasar. Tienes hasta el 27 de agosto para comprarlo tan barato, que es cuando finaliza la promo Vuelta al Cole. En cuanto al envío, es gratis y se hace desde España.
Ahorra 125,06 euros comprando el CHUWI LarkBox X en AliExpress
Si en tu día a día no sueles realizar tareas que sean exigentes, como editar vídeos o jugar a videojuegos triple A, un mini PC de gama de entrada es más que suficiente. Si te haces con el CHUWI LarkBox X podrás usar Microsoft Office o cualquier otra suite ofimática, tener el navegador web con muchas pestañas abiertas, y hasta trabajar con varios programas abiertos al mismo tiempo sin que el rendimiento carga en picado. Aquí tiene mucho que ver su procesador Intel N100 (4 núcleos) y los 12 GB de RAM.
Para instalar programas y guardar todo tipo de archivos y documentos, este mini PC cuenta con un SSD de 512 GB, que tendría que ser suficiente para la mayoría de los usuarios. Dicho SSD se puede quitar y cambiarlo por un M.2 2280 de hasta 1 TB. Si necesitas más espacio, siempre puedes conectar una unidad de almacenamiento externa. En cuanto al sistema operativo, viene con Windows 11 Home, por lo que no tendrás que comprar la licencia OEM por separado.
CHUWI tampoco ha descuidado todo lo relacionado con la conectividad, y pese a ser un mini PC que solo mide 12,7 x 12,7 x 4,9 centímetros, incorpora x1 USB tipo C, x2 USB 3.2 tipo A Gen 2, x2 USB 3.0 tipo A Gen 1, x1 DisplayPort, x1 HDMI 2.0, x2 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6.
Aunque hay mini PCs más económicos, suelen llevar menos RAM y un procesador inferior al Intel N100, de ahí que el CHUWI LarkBox X sea una opción tan atractiva. Así que, si quieres ir a lo seguro, no lo dudes y hazte con este equipo antes de que finalice la oferta, es un acierto.
