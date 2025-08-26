No es el Pixel 10, pero este móvil de Google que está mucho más barato del PVPR sigue siendo una gran compra

Si estas cansado de comprar móviles que al poco tiempo dejan de recibir actualizaciones, sin duda los Google Pixel son una de las mejores opciones, ya que ofrecen un buen soporte en cuanto a actualizaciones. Además, vienen con Android stock y libres de bloatware. De hecho, podría decirse que es como tener un iPhone, pero funcionando con el sistema operativo de Google.

Aunque en apenas dos días sale a la venta el Google Pixel 10, esto no significa que el Pixel 9 deje de ser una compra que valga la pena, sobre cuando está en oferta. Este último, tiene precio recomendado de 799 euros, pero lo puedes encontrar por 565 en AliExpress (599 euros en Amazon). Si decides comprarlo en AliExpres, te recomendamos que seas rápido, no sabemos hasta cuándo estará tan barato. Dicho esto, veamos qué ofrece este móvil de gama alta.

Ahorra 234 euros comprando en AliExpress el Google Pixel 9

Hay móviles de gama alta más potentes que el Google Pixel 9, pero no todo consiste en tener un procesador muy potente y mucha memoria RAM, lo más importante es que tenga un hardware bien equilibrado y que el fabricante no lo abandone rápidamente, es decir, que siga recibiendo actualizaciones. Todo esto lo cumple el smartphone de Google, de ahí que sea una apuesta segura, incluso a largo plazo.

El Google Pixel 9 es un móvil compacto y pequeño para los estándares actuales, en un mercado donde los fabricantes parecen preferir pantallas de 6,7 pulgadas. En este sentido, el móvil de Google tiene una pantalla OLED de 6,3 pulgadas con una resolución de 2.424 por 1.080 píxeles. Además de ofrecer una buena calidad de imagen, también destaca por su fluidez, y es que tiene una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz.

Si bien el Google Tensor G4 que lleva el Google Pixel 9 no es el procesador más potente, ofrece un buen desempeño bajo cualquier escenario, y esto incluye jugar a videojuegos que sean exigentes. Este procesador está acompañado de 12 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. No tiene una ranura para poner una tarjeta microSD, por lo que si necesitas más espacio tendrás que usar Google Drive u otro servicio de almacenamiento en la nube.

El apartado fotográfico es, sin duda, uno de los puntos fuertes de este móvil. En la parte trasera hay dos cámaras: principal de 50 megapíxeles y ultra gran angular de 48 megapíxeles. La calidad de las fotos es excelente, con un nivel de detalle impresionante, y lo mismo se puede decir de los vídeos. Aquí Google ha realizado un gran trabajo, como nos tiene acostumbrados.

Otras características que merece la pena mencionar son: chip NFC para pagos móviles, batería de 4.700 mAh, carga rápida de 27 vatios, Wi-Fi 7 y lector de huellas bajo la pantalla. Además, cabe añadir que viene Android 15, pero se puede actualizar Android 16.

No todos los días se puede conseguir el Google Pixel 9 por 565 euros, de ahí que sea una oferta irresistible que no puedes dejar escapar. Aprovecha este chollo de AliExpress y llévatelo por 234 euros menos del precio de venta recomendado.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.