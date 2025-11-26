Potencia y ligereza van de la mano de este iPhone que está rebajado 120 euros

Durante los últimos años, los fabricantes de smartphones parecen haber entrado en una carrera donde más siempre significa mejor. Más cámaras, dispositivos más pesados y pantallas más grandes. Sin embargo, con el iPhone Air, Apple ha tomado un rumbo distinto, lanzando un móvil que no pretende competir por ser el más grande, sino por ser uno de los más delgados. Se podría decir que la llegada de este modelo ha sido como un soplo de aire fresco en comparación con el resto de los iPhone.

En el momento de escribir estas líneas, el iPhone Air de 256 GB, que tiene un precio recomendado de 1.299 euros, se puede conseguir por 1.099 euros en Amazon y MediaMarkt. Si tenemos en cuenta que pocas veces ha estado tan barato, no hace falta decir que es una oportunidad que no puedes dejar pasar si tenías pensado comprar este móvil. Por cierto, esta oferta puede finalizar en cualquier momento, así que te recomendamos que no lo pienses demasiado.

Un iPhone muy fino con una pantalla de 6,5 pulgadas

Sin duda, lo que más llama la atención al ver el iPhone Air es su diseño ultradelgado. Al sostenerlo, la sensación es completamente diferente a la de los demás modelos de iPhone. La pantalla de 6,5 pulgadas, que ocupa casi la totalidad del frontal con bordes prácticamente inexistentes, ofrece una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y una calidad de imagen impresionante.

La magia del iPhone Air está en la potencia y eficiencia del chip A19 Pro, que puede con todo lo que le eches. En cuanto al apartado fotográfico, este iPhone se aleja de la tendencia de llenar la parte trasera con varias cámaras. En su lugar, apuesta por una única cámara trasera de 48 megapíxeles, que fusiona un sensor principal de gran tamaño con el procesamiento de imagen de Apple. Esto permite capturar imágenes con un nivel de detalle muy alto y grabar vídeos de gran calidad, sin necesidad de un módulo de cámara que sobresalga excesivamente.

Si estás cansado de cargar con "ladrillos" y buscas un dispositivo que sea muy fino y cómodo en la mano, el iPhone Air no te decepcionará. Además, es compatible con Apple Intelligence, y su batería de 3.139 mAh, aunque no es de gran capacidad, permite llegar al final del día sin usar el cargador, siempre que el uso que hagas del dispositivo no sea intensivo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.