iPhone Air oferta
Potencia y ligereza van de la mano de este iPhone que está rebajado 120 euros
Ahora puedes hacerte con el iPhone más fino jamás creado por menos del precio de venta recomendado. A la hora de comprarlo puedes elegir entre cuatro colores: azul cielo, blanco nube, dorado blanco y negro espacial
Durante los últimos años, los fabricantes de smartphones parecen haber entrado en una carrera donde más siempre significa mejor. Más cámaras, dispositivos más pesados y pantallas más grandes. Sin embargo, con el iPhone Air, Apple ha tomado un rumbo distinto, lanzando un móvil que no pretende competir por ser el más grande, sino por ser uno de los más delgados. Se podría decir que la llegada de este modelo ha sido como un soplo de aire fresco en comparación con el resto de los iPhone.
En el momento de escribir estas líneas, el iPhone Air de 256 GB, que tiene un precio recomendado de 1.299 euros, se puede conseguir por 1.099 euros en Amazon y MediaMarkt. Si tenemos en cuenta que pocas veces ha estado tan barato, no hace falta decir que es una oportunidad que no puedes dejar pasar si tenías pensado comprar este móvil. Por cierto, esta oferta puede finalizar en cualquier momento, así que te recomendamos que no lo pienses demasiado.
Un iPhone muy fino con una pantalla de 6,5 pulgadas
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar