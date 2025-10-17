Precio mínimo histórico para este smartwatch Garmin con pantalla AMOLED y pagos móviles

Si llevas tiempo tras un reloj inteligente que se convierta en tu compañero ideal cuando haces ejercicio o practicas tu deporte favorito, puede que te interese el Garmin Vívoactive 6, que tiene un 18 % de descuento. A modo de adelanto diremos que nunca antes ha estado tan barato, así que es un buen momento para comprarlo, hay que tener en cuenta que está rebajado 57,99 euros.

En la web de Garmin aparece con un precio de 329,99 euros, pero se puede conseguir por 272 euros en Amazon y MediaMarkt. Si te preguntas qué opinan los usuarios, la mayoría de las reseñas son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Además, de vendieron más de 100 unidades el mes pasado.

Un smartwatch centrado en la salud y el bienestar

Garmin no ha querido jugársela con la pantalla y se ha decantado por un panel AMOLED. Tiene un buen nivel de brillo y ofrece una gran nitidez. Además, su bisel de aluminio anodizado, le da un aspecto elegante y moderno, por lo que puedes usarlo en tu día a día y en cualquier situación. Tampoco está nada mal a nivel de autonomía: hasta 11 días de uso con una carga completa (5 días con la pantalla siempre activa).

Pero lo que realmente hace que el Garmin Vívoactive 6 merezca la pena es su enfoque en la salud y el bienestar. Más allá de contar pasos o calorías, monitoriza el sueño con precisión, mide los niveles de estrés, controla la saturación de oxígeno en sangre y ofrece la métrica Body Battery, que te ayuda a entender cómo fluctúan tus niveles de energía a lo largo del día. A esto se suman más de 80 modos deportivos.

Este reloj inteligente también permite almacenar y reproducir música sin necesidad de llevar el móvil encima, lo que resulta ideal para entrenar con auriculares inalámbricos. Tampoco podía faltar Garmin Pay. Por lo tanto, puedes dejar la cartera en casa y pagar directamente desde la muñeca. Estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia entre un reloj que simplemente mide tu actividad y uno que realmente mejora tu estilo de vida.

Comprar un reloj inteligente Garmin es ir a lo seguro, y es que es un referente cuando hablamos de salud y deporte. Así que, no lo dudes más y hazte con el Garmin Vívoactive 6 por 272 euros, no todos los días tiene un 18 % de descuento. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.