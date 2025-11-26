Tu primer reloj automático podría ser este Seiko que derrocha elegancia y está en oferta por el Black Friday

El reloj es ese complemento que nunca debería faltar en la muñeca de un hombre. No solo porque es la forma más rápida y sencilla de ver la hora, sino porque también nos definen. Por eso mismo, si buscas un modelo automático que se adapte a tu estilo, mucho ojo con este Seiko 5 SNK603K1, el cual tiene una rebaja que lo deja mucho más barato que de costumbre.

Este reloj de la popular marca Seiko tiene un precio recomendado de 165 euros, aunque ahora, gracias a un descuento de 25 euros, podemos encontrarlo por unos ajustados 139,99 euros en Amazon, siendo este uno de sus precios más bajos en lo que llevamos de año. Teniendo en cuenta que se trata de un modelo automático y la creciente moda por este tipo de relojes, es un buen momento para hacerse con él.

Compra este reloj automático Seiko 5 SNK603K1 al mejor precio por el Black Friday

El Seiko 5 SNK603K1 es uno de esos relojes que destaca por tener mucho estilo. Se trata de un modelo automático para hombres que se mantiene en marcha gracias al movimiento natural de la muñeca. En otras palabras, no necesita pilas para funcionar. Y esto es posible gracias a su excepcional mecanismo japonés, el cual se esconde en la parte trasera y utiliza 21 cojinetes sintéticos de rubí para garantizarnos tanto precisión en la hora como durabilidad.

Eso sí, antes de usarlo por primera vez, tendremos que activar manualmente su mecanismo. Para darle cuerda, basta con moverlo durante un par de minutos para que las agujas empiecen a moverse de manera normal, un proceso que tendremos que repetir en caso de que dejemos de llevarlo puesto por un tiempo.

La mirada nos la roba su caja redonda con un diámetro de 38 mm que está construida en acero inoxidable, al igual que la correa y el dial. Asimismo, pese a ser bastante pequeño en comparación a otros muchos modelos, a día de hoy cada vez es más común ver relojes con esferas más pequeñas. De hecho, podemos decir que se han vuelto a poner de moda, y en gran parte se debe por su sutileza y elegancia.

A esto debemos sumarle que está protegido por un cristal mineral, que deja ver claramente la esfera en color negro, donde no solo tenemos tres manecillas que nos indican la hora, minutos y segundos, sino que también dispone de una pequeña apertura o ventana que nos muestra el día de la semana en el que estamos.

Es cierto que a simple vista parece un reloj analógico más, pero al darle la vuelta se revela su mecanismo automático, un detalle que los aficionados a la relojería siempre valoran. Y para rematar, cuenta con una resistencia al agua de hasta 3 ATM, por lo que está preparado para soportar salpicaduras, lluvias o incluso inmersiones completas a una profundidad máxima de 30 metros. Vamos, que si un día nos duchamos y nos olvidamos de quitárnoslo, no pasa nada.

