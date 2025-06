Solo 139 euros por esta tableta de 11 pulgadas con 4 altavoces, chip Snapdragon y diseño metálico

No es la primera vez ni será la última que recomendamos la HONOR Pad X8a, una tableta Android que destaca por su relación calidad-precio. Sobre esto último, decir que tiene un precio de venta recomendado de 169,90 euros para la versión de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, pero la puedes conseguir por 139 euros en Amazon (149 euros en PcComponentes). Es una oferta muy atractiva si tenemos en cuenta todo lo que ofrece, pero de esto hablaremos más adelante.

Esta tableta es muy versátil y la puedes usar para todo tipo de tareas. Además, si le conectas un teclado la puedes usar para editar documentos. También da la talla a la hora de jugar, siempre que no sean juegos muy exigentes, mientras que a la hora de ver películas y series sus 4 altavoces mejoran la experiencia. Dicho esto, es hora repasar sus especificaciones técnicas.

Hazte con la tableta HONOR Pad X8a por 139 euros en Amazon

Lo primero que llama la atención de la HONOR Pad X8a es su diseño metálico, que no solo le da un toque elegante y moderno, sino también una apariencia más prémium. Dejando atrás el diseño, la experiencia a nivel visual es uno de sus puntos fuertes. Está equipada con una pantalla IPS de 11 pulgadas con una resolución de 1.920 por 1.200 píxeles. El panel tiene una tasa de refresco de 90 Hz, lo que hace que todo se sienta más fluido.

En cuanto a rendimiento, al llevar el procesador Qualcomm Snapdragon 680 junto a 4 GB de RAM no tendrás ningún problema a la hora de usar tus aplicaciones favoritas. Ya sea navegando por Internet, viendo tus redes sociales o jugando en la nube a través de Xbox Cloud Gaming o GeForce NOW, esta tableta ofrece un buen rendimiento en todo momento.

Por otro lado, y pasando al apartado fotográfico, si bien no es su punto fuerte, cuenta con una cámara frontal y trasera de 5 megapíxeles que están bien para hacer fotos o videollamadas en momentos puntuales. Por último, y pasando la autonomía, lleva una batería de 8.300 mAh que ofrece hasta 14 horas de reproducción de vídeo vía streaming.

Llegados a este punto, no hace falta decir que la HONOR X8a es una tableta muy recomendable, sobre todo ahora que está disponible por menos de 140 euros. Así que, si quieres ir a lo seguro y no jugártela, no dejes pasar esta oferta.

