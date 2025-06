Solo 380 euros por este móvil con pantalla OLED de 6,83 pulgadas, Snapdragon 7s Gen 3 y carga rápida de 80 vatios

Encontrar un smartphone que tenga el equilibrio perfecto entre características, rendimiento y precio no siempre es fácil. No obstante, hoy veremos un móvil que cumple con todo lo que acabamos de comentar, y más concretamente el realme 14 Pro+. Este dispositivo fue lanzado en enero de 2025 y en el momento de escribir estas líneas tiene un 28 % de descuento en Amazon, cayendo el precio final por debajo de los 390 euros.

Cuando este móvil no está en oferta cuesta 529,99 euros en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero actualmente está disponible por 399 euros en la web de realm. No obstante, si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por 379,99 euros, y lo mismo podemos decir si decides comprarlo en MediaMarkt. No hace falta decir que esta rebaja hace que sea un smartphone muy atractivo al tener un precio mucho más competitivo.

Ahorra 150 euros comprando el realme 14 Pro+ en Amazon

Es hora de echar un vistazo a sus especificaciones. Sin duda, la pantalla del realme 14 Pro+ es uno de sus puntos fuertes. Cuenta con un impresionante panel OLED de 6,83 pulgadas (2.800 por 1.272 pixeles) que ofrece colores intensos y negros profundos, mientras que la tasa de refresco de 120 Hz hace que la navegación por el sistema sistema operativo y las aplicaciones se sienta mucho más fluida.

En su interior, este móvil lleva el chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, que es muy potente y eficiente energéticamente. Tiene potencia de sobra para ofrecer un buen rendimiento bajo cualquier escenario, incluso jugando a videojuegos. A nivel de almacenamiento, y como hemos comentado, cuenta con 256 GB no ampliables. Por lo tanto, si necesitas más espacio tendrás que usar algún servicio de almacenamiento en la nube como Google Drive u OneDrive.

realme también ha hecho un buen trabajo en el apartado fotográfico. Aquí se ha decantado por un sistema de tres cámaras traseras: principal de 50 megapíxeles, teleobjetivo de 50 megapíxeles y ultra gran angular de 8 megapíxeles. Y si sueles hacer selfies y videollamadas, su cámara frontal de 32 megapíxeles te sorprenderá, para bien. En cuanto a la grabación de vídeo, soporta hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Por otro lado, y pasando al sistema operativo, este smartphone viene con Android 15 y la capa de personalización realme UI 6.0.

Móviles por menos de 390 euros hay muchos, pero si quieres ir a lo seguro y no jugártela comprando el primero que veas, te recomendamos hacerte con el realme 14 Pro+, sobre todo ahora que está 150 euros más barato por tiempo limitado.

