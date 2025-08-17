Son los mejores auriculares de Apple y los puedes conseguir más baratos gracias a esta oferta

Apple ha estado haciendo un gran trabajo con sus auriculares durante años, lo que explica el éxito de los AirPods, sin importar la generación. Pues bien, en esta ocasión toca hablar de los AirPods Max, que son el modelo más prémium. Estos auriculares inalámbricos de diadema se pueden conseguir por algo menos del precio recomendado, así que es un buen momento para comprarlos.

Los AirPods Max cuestan 579 euros en la web de Apple, pero en el momento de escribir estas líneas están disponibles por 535 euros en Amazon (544 euros en MediaMarkt). No es el mínimo histórico, pero está bastante cerca. No hace falta decir que estos auriculares son un acierto y valen cada euro que cuestan. De hecho, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas de los usuarios para ver que la mayoría hablan maravillas.

La experiencia más avanzada en auriculares de diadema

AirPods Max en color medianoche Apple

Con los AirPods Max los de Cupertino han ido directamente a por el mercado de auriculares de diadema de gama alta. Con un diseño minimalista, acabados prémium, una diadema de malla trenzada y almohadillas de espuma, no solo destacan por su estética, sino también por ofrecer un ajuste cómodo, y eso hace que sean perfectos para usarlos muchas horas seguidas. Además, cuentan con un transductor dinámico diseñado por Apple que ofrece sonido de alta fidelidad. Sobre esto último, también tiene mucho que ver el chip H1.

Una de las característica que no deja indiferente de estos auriculares es la cancelación activa de ruido de nivel profesional. Podríamos decir que es una de las mejores. Por otro lado, el modo de sonido ambiente es muy útil para escuchar lo que sucede a tu alrededor. Todo esto se complementa con el audio espacial personalizado. Lo que hace es adaptar el sonido a los movimientos de tu cabeza y a la forma de tus oídos, lo que se traduce en una mayor inmersión. Cabe mencionar que, para disfrutar de la máxima fidelidad, hay que conectarlos por USB tipo C ya que esto garantiza un audio sin pérdida y con una latencia mínima. En cuanto a la autonomía, estamos hablando de hasta 20 horas.

Si quieres ir a lo seguro y no jugártela comprando tus nuevos auriculares de gama alta, no lo dudes más y hazte con los AirPods Max antes de que finalice la oferta, no te decepcionarán. Estos auriculares rebosan calidad por donde se mire.

