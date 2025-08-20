Toca fondo el precio de esta smart TV QLED de 40 pulgadas con Dolby Atmos que es ideal para cualquier habitación

Si buscas una televisión muy barata y no demasiado grande para así colocarla en cualquier habitación de tu casa, e incluso para usar como si se tratase de un monitor para jugar, la nueva Hisense 40A5Q es una opción muy interesante. No se conforma con traer las últimas novedades al tratarse de un modelo de nueva gama, sino que también nos garantiza una gran nitidez y colores vivos por poco más de 200 euros.

Esta nueva televisión de Hisense tiene un precio oficial de 299 euros, pero ahora puedes olvidarte de esa cifra gracias a un descuento de 70 euros que nos permite llevárnosla por tan solo unos 229 euros en Amazon, convirtiéndose así en una de las mejores opciones económicas con panel QLED. Y ya te adelanto que no la encontrarás tan barata en ningún otro lado, ya que, por ejemplo, en PcComponentes se está vendiendo con descuento por unos 279 euros y en El Corte Inglés por unos 249 euros.

Compra la televisión Hisense 40A5Q a precio mínimo histórico

La Hisense 40A5Q es una televisión de nueva gama pensada para adaptarse a cualquier rincón de nuestra casa, no solo al salón principal. Esto se debe principalmente a su tamaño, ya que tenemos una pantalla de 40 pulgadas que la hace muy versátil, ya sea para colocarla en un dormitorio o en una cocina. Asimismo, cuenta con un diseño moderno que no pasa desapercibido, pues nos encontramos un marco metálico ultrafino que hacen que la pantalla gane protagonismo y una peana con doble posición, la cual nos permite dejarla totalmente recta o inclinarla ligeramente en 82 grados.

Eso sí, no hay dudas de que el punto fuerte de esta smart TV es que su panel utiliza una tecnología QLED para disfrutar de imágenes llenas de color y un brillo muy equilibrado, lo que nos hacen sentir cada escena más realista. A esto debemos sumarle que nos brinda una resolución Full HD, una retroiluminación Direct LED, una tasa de refresco de 60 Hz y compatibilidad con HDR10, mejorando así el contraste en escenas oscuras.

Y para garantizarnos una buena nitidez, Hisense añade sus propias tecnologías de mejora de imagen que reducen el ruido visual y aumentan la sensación de profundidad. Mientras que en el apartado de sonido tampoco se queda atrás al incorporar dos altavoces que alcanzan una potencia RMS de 16 W y, al mismo tiempo, soportan un audio envolvente Dolby Atmos que eleva la experiencia de visualización sin necesidad de añadir una barra de sonido, aunque es una buena opción si quieres más potencia.

Este modelo funciona con el sistema operativo VIDAA U9, un software rápido e intuitivo que da acceso directo a las principales plataformas de streaming y canales de televisión, además de que el mando incluye un botón de control por voz y se puede vincular con Alexa. También cuenta con modos especiales, como el Modo Deportes IA, que ajusta imagen y audio para los partidos, o el Modo Juego, que reduce el retraso en pantalla. Y en cuanto a conectividad, viene bien equipada e incluye hasta un puerto USB Tipo-C, algo que no todas las televisiones ofrecen.

