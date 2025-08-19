A precio mínimo esta televisión Mini LED de 2025 con pantalla de 55 pulgadas, un sonido muy potente y HDMI 2.1

El tamaño de la pantalla es un factor clave al elegir un televisor, pero no debemos olvidar otros aspectos igual de importantes como la calidad de imagen, el color y el sonido. La nueva TCL 55Q6C reúne todo esto para convertirse en una de las mejores smart TV de última generación a precio económico, sobre todo ahora que está disponible con un gran descuento.

Lo bueno de estar atento a las ofertas es que te encuentras chollos como este, una televisión de nueva gama de la marca TCL, que tiene un precio recomendado de 599 euros, con un descuento total de 100 euros que la deja ya a precio mínimo histórico de 499 euros en Amazon. Eso sí, al tratarse de una oferta flash, te recomiendo darte prisa porque en cualquier momento puede volver a subir de precio.

Compra la televisión TCL 55Q6C a precio mínimo

La TCL 55Q6C es una televisión inteligente que, más allá de ofrecernos una calidad de imagen impresionante, se presenta como uno de los mejores modelos de la marca de este 2025. Pero vayamos por partes. Lo primero a resaltar es que cuenta con un diseño ultrafino y prácticamente sin marcos, aprovechando así cada centímetro de su gran pantalla de 55 pulgadas, que es uno de los tamaños más elegidos cuando el objetivo es ver películas, series o videojuegos a lo grande.

Pero lo más diferencial de este modelo, sin lugar a dudas, son los colores vivos y el contraste definido que nos muestra en cada escena, pues incorpora la tecnología QD-Mini LED, la cual combina las ventajas del panel QLED con una retroiluminación Mini LED. A esto debemos sumarle que nos brinda una resolución UHD 4K, una frecuencia de actualización de hasta 144 Hz y un gran nivel de brillo en el modo HDR. Sin pasar por alto que es compatible con Dolby Vision IQ, HDR10 y HLG.

Por otro lado, dispone de un sistema de sonido de 2.1 canales al que le dan forma dos altavoces de rango completo y un subwoofer firmado por ONKYO que se escuchan de maravilla, llegando a alcanzar una potencia máxima de 40 W, algo que no suele ser muy habitual. Y por si no fuese suficiente, soporta unas tecnologías de audio envolvente Dolby Atmos y DTS Virtual: X. Con todo esto sobre la mesa, no sentirás la necesidad de hacerte rápidamente con una barra de sonido.

Por dentro, integra el procesador AiPQ Pro que se apoya en la inteligencia artificial para ajustar tanto la imagen como el sonido según el contenido que estemos viendo, pudiendo incluso escalar contenido de menor resolución en 4K. Y la experiencia de uso es casi inmejorable, ya que integra el sistema operativo Google TV, conocido por ser uno de los más completos. Asimismo, integra Chromecast para reproducir contenido desde nuestros diferentes dispositivos y Google Assistant para controlarla por voz.

¿Qué quieres utilizarla para jugar? También tengo buenas noticias. Este modelo incluye un puerto HDMI 2.1 para sacarle más partido a las consolas de última generación. Mientras que, si nos centramos en el resto de su apartado de conectividad, nos encontramos con que tiene Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, un puerto LAN Ethernet, USB-A y una salida digital óptica de audio, entre otras cosas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.