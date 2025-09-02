Es uno de los ratones inalámbricos más baratos de Logitech y gracias a esta oferta lo es aún más

Entre los muchos ratones para productividad que ha lanzado Logitech está el Signature M650, que destaca por ser cómodo, silencioso y asequible. Sobre esto último, tiene un precio de venta recomendado de 53,99 euros, pero lo puedes encontrar por tan solo 29,90 euros en Amazon y 29,99 euros en la web de Logitech. Vamos, que es el momento perfecto para pillarlo.

Además de ser un éxito en ventas, el Logitech Signature M650 tiene más de 9.000 valoraciones en Amazon, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5. A todo esto hay que añadir una serie de características que lo convierten en una opción muy interesante. De hecho, podríamos decir que es mejor que otros ratones más caros.

Un ratón cómodo y preciso que puede ser tuyo por menos de 30 euros

Logitech ha diseñado esta ratón para que tu mano no sufra. Su diseño ergonómico, la zona suave para el pulgar y los laterales de goma hacen que trabajar o estudiar durante horas sea mucho más cómodo. En este sentido han hecho un buen trabajo y estamos seguros de que te sorprenderá. Por cierto, esta disponible en varios colores: negro, rosa y blanco.

Por otro lado, decir que es un ratón muy práctico. Gracias a la SmartWheel, puedes pasar de un desplazamiento preciso para documentos a uno ultrarrápido para páginas web con solo un toque. Y si odias el típico clic de muchos ratones, te olvidarás por completo: la tecnología SilentTouch reduce el ruido en un 90 %, por lo que es ideal para no molestar a nadie.

¿Quieres más? Puedes personalizar los botones laterales con la app Logitech Options+ para poner atajos como copiar, pegar o avanzar y retroceder. A nivel de conectividad, se conecta por Bluetooth o con el receptor Logi Bolt, y es compatible con Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS y Android. Y lo mejor de todo es que ofrece una autonomía de hasta dos años con una sola pila AA. Sí, has leído bien, dos años.

Como puedes ver, no hace falta gastar una fortuna a la hora de comprar un ratón inalámbrico para productividad. Con algo de paciencia puedes encontrar chollos como este. Estamos hablando de una rebaja de 24,09 euros. Puede parecer poco, pero es que el Logitech Signature M650 ya es bastante aequible cuando no está en oferta.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.