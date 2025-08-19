Es uno de los robots aspiradores de Xiaomi con mejor relación calidad-precio y está 51 euros más barato

No hace falta que esperes al Black Friday para conseguir un robot aspirador de calidad a precio reducido. Sin ir más lejos, el Xiaomi Robot Vacuum S20 tiene actualmente un 28 % de descuento por tiempo limitado, así que si aprovechas esta oferta podrás conseguirlo por mucho menos de su precio habitual. Si tienes dudas no sabes si comprarlo, te recomendamos echar un vistazo a las reseñas de los usuarios, verás que la mayoría son positivas.

Decantarse por el Xiaomi Robot Vacuum S20 es ir a lo seguro, no solo por estar muy bien valorado en Amazon, sino también por sus características. Sobre esto último, además de aspirar, también friega. Pero vayamos a lo que para muchos es lo más importante, el precio. Este robot aspirador tiene un PVPR de 179,99 euros, pero lo puedes encontrar por 139,99 euros en la web de Xiaomi y por 129 euros en Amazon. No es el mínimo histórico, pero está cerca.

Un robot aspirador versátil que está muy bien valorado

Uno de los puntos fuertes de este robot aspirador es su potencia de succión de hasta 5.000 Pa, lo que le permite eliminar el polvo, la suciedad e incluso los pelos de mascotas. A esto hay que añadir tres modos de potencia que permiten al Xiaomi Robot Vacuum S20 adaptarse a las necesidades de limpieza según la superficie y nivel de suciedad.

Que un robot aspirador tenga un sistema de navegación fiable es muy importante para cubrir las diferentes zonas de limpieza de cada habitación, y aquí tampoco decepciona. Cuenta con un sistema de navegación láser LDS que es muy preciso. Y, a la hora de limpiar, tiene un modo de limpieza en zigzag que cubre la mayor superficie posible de manera eficiente.

En el interior del Xiaomi Robot Vacuum S20 hay una batería de 2.900 mAh que ofrece una autonomía de hasta 120 minutos. Ahora bien, todo depende del nivel de potencia seleccionado. Por último, decir que también lleva un depósito 2 en 1. Uno de los compartimentos es para el polvo (400 mililitros) y el otro para el agua (270 mililitros).

Por todo lo que acabamos de mencionar y por su precio de 129 euros en Amazon, el Xiaomi Robot Vacuum S20 es, sin duda, una de las mejores opciones disponibles actualmente por menos de 130 euros. Así que no lo pienses más y no dejes pasar esta oportunidad.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.