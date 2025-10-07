Si vas a comprar tu primer dron, este DJI se puede usar sin licencia, graba hasta en 4K y hoy sale muy barato

En la búsqueda del dron perfecto para principiantes, el DJI Neo es el que sin lugar a dudas más recomendamos por la excelente relación calidad-precio que ofrece. Y si a esto le sumamos algún que otro descuento como el que tiene ahora, por muy pequeño que sea, todavía merece más la pena.

Este dron de la marca DJI es muy accesible con respecto al resto de modelos de la marca, ya que tiene un precio recomendado de 199 euros. Igualmente, ahora podemos conseguirlo por apenas unos 177,30 euros en Amazon al marcar la casilla de aplicar cupón de 19,70 euros antes de añadirlo a la cesta de la compra, el cual estará disponible por tiempo limitado.

Compra el dron ultracompacto DJI Neo más barato en Amazon

DJI Neo DJI

Si nunca has tenido un dron, el DJI Mini Neo es una de las mejores opciones para iniciarte en el mundo de la grabación aérea por varias razones. Para empezar, no requiere ninguna licencia para pilotarlo, ya que entra en la lista de drones de clase C0 al tener un ligero peso de 135 gramos. Y a esto debemos sumarle que sorprende con un diseño ultracompacto que cabe en la palma de la mano, además de que es muy fácil de manejar y nos garantiza una buena calidad.

En referencia a esto último, incorpora un sensor de imagen de 1/2 pulgadas con una apertura f/2.8 que nos permite grabar vídeo a una resolución máxima de 4K a 30 fps y hacer fotografías de 12 megapíxeles. Igualmente, si priorizas más la fluidez y quieres compartir tus grabaciones en redes sociales, también nos da la posibilidad de grabar en formato vertical con una resolución Full HD a 60 fps.

Por otro lado, es importante mencionar que dispone de un sistema avanzado de estabilización DJI Rock Ready para asegurarnos vídeos sin vibraciones o movimientos bruscos, algo que es posible gracias al estabilizador mecánico de un solo eje que lleva instalado y a su resistencia al viento de nivel 4.

Es cierto que uno de los motivos principales de ser tan económico es porque, a diferencia del resto de modelos de la marca, en su versión básica viene sin ningún mando de control y se pilota directamente desde nuestro smartphone, donde tenemos que descargar la app DJI Fly, la cual crea una conexión Wi-Fi directa con el dron para manejarlo mediante sus joysticks virtuales incluso en zonas sin cobertura ni red móvil.

De todas formas, podemos adquirir por separado desde un mando más tradicional como el DJI RC-N3 o con un control de movimientos inmersivos como el DJI RC Motion 3 para grabar como si estuvimos a bordo del dron, aunque para esto es necesario contar con las gafas FPV DJI Goggles N3. Aunque para obtener resultados profesionales tampoco son necesarios, puesto que incluye varios modos de vuelo inteligente para que, sin necesidad de tocar ningún botón, sea capaz de grabarnos en primer plano, hace un seguimiento automáticamente o realizar giros completos de 360 grados, manteniéndonos siempre en el centro del plano.

Otra característica diferencial de este dron es que sus hélices vienen protegidas para minimizar daños en caso de contacto o aterrizaje brusco. Mientras que si hablamos de su autonomía, trae una batería de 1.435 mAh que es capaz de ofrecernos hasta 18 minutos de vuelo en condiciones óptimas. Eso sí, al ser extraíble, siempre tenemos la opción de adquirir otra batería por separado para grabar durante más tiempo.

