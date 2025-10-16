Ofertón histórico en Amazon: el robot aspirador Lefant M3 Max baja más de 600 euros y deja sin palabras a los usuarios

No todos los días se ve una oferta así. El LEFANT M3 MAX —uno de los robots aspiradores más avanzados del mercado— ha protagonizado una bajada histórica en Amazon, reduciendo su precio más de 600 € en una promoción que muchos usuarios ya califican como “el chollo del año”.

Y no es para menos: este modelo no solo aspira con una potencia fuera de serie, sino que también friega, se limpia solo, vacía su depósito automáticamente y hasta seca la mopa con aire frío. Un auténtico todo en uno pensado para olvidarte por completo de la limpieza del hogar.

Potencia de gama alta (sin el precio de gama alta)

El LEFANT M3 MAX ofrece una succión ultra fuerte de 20 000 Pa, suficiente para eliminar pelo de mascotas, polvo incrustado y suciedad de suelos duros, baldosas y alfombras con una sola pasada.

Además, su cepillo en forma de V con sistema anti-enredos evita los clásicos atascos, lo que lo convierte en una opción ideal para casas con animales o niños.

Su navegación láser LiDAR 360° escanea el entorno en tiempo real, creando mapas precisos de cada habitación y ajustando la ruta según el mobiliario. Incluso almacena planos de varias plantas, lo que lo hace perfecto para hogares amplios o dúplex.

Limpieza completamente automática

Pero lo que más sorprende es su estación inteligente, que vacía el polvo, lava la mopa con agua caliente a 45 °C y la seca por completo para evitar olores y bacterias. El depósito de 3,2 L ofrece hasta 8 semanas de autonomía sin mantenimiento, y su depósito de agua limpia de 2,5 L permite fregar superficies de hasta 210 m² sin recarga.

Además, incluye dispensador de detergente automático, modo de elevación de mopa al detectar alfombras y compatibilidad total con Alexa y Google Assistant para control por voz o desde la app.

Su perfil ultradelgado (9,7 cm) le permite deslizarse bajo sofás y muebles bajos, mientras que su sistema Freemove Tech 3.0 detecta y esquiva cables, zapatos o escaleras con una precisión milimétrica. El resultado: una limpieza completa, de borde a borde, sin supervisión.

Un antes y un después en la limpieza del hogar

El LEFANT M3 MAX no solo compite con los mejores del mercado: en algunos aspectos los supera. Por 379,99 € (antes 1.299,99 €), ofrece funciones que en otras marcas cuestan más del doble. Y los usuarios lo confirman: las valoraciones destacan su potencia, autonomía y capacidad para mantener la casa impecable sin levantar un dedo.

Si alguna vez pensaste que un robot no podía sustituir tu rutina de limpieza, este modelo te hará cambiar de opinión. El LEFANT M3 MAX es, literalmente, un mayordomo digital que aspira, friega, se limpia solo y se controla desde el móvil. Y ahora, con un descuento del 71%, es el momento perfecto para dejar que la tecnología haga el trabajo por ti.

