Propuestas para los más rezagados en el Día del Padre

Ha llegado hasta este día y aún no tiene el regalo del Día del Padre... sí que es de los más rezagados, y si además no tiene idea de que podría regalarle a esa persona tan especial, es aún más rezagado, pero... que no cunda el pánico, aquí tiene una lista de diferentes productos y regalos que podrá sacarle de su apuro, y para otro año ya sabe, hay que ser más previsor.

Zapatillas MBT

Si hay un regalo que siempre triunfa son unas zapatillas. Porque ¿Cuál puede ser el mejor regalo para el Día del Padre que unas deportivas que cuidan su salud mientras camina, corre o entrena? Las zapatillas MBT además de potenciar su rendimiento también consiguen su activación muscular. Son el calzado perfecto para cualquier corredor que busque un mayor rendimiento, movilidad y apoyo. Cada paso que des con las zapatillas MBT te impulsa a una vida más saludable y previene de lesiones.

MBT, zapatillas deportivas Compras La Razón

Ginebra MG

La ginebra se convierte en la protagonista indiscutible de los encuentros, así que no hay mejor regalo para un padre que le gusta reunir a sus amigos, familiares y organizar grandes eventos que este producto que, con su gama de sabores y combinaciones, se adapta a los gustos y preferencias de cada uno. Y si hablamos de ginebra, es imposible no mencionar a Gin MG, una de las preferidas por los amanes de este destilado, gracias a su calidad, versatilidad y sabor incomparable.

Gin MG Compras La Razón

Afeitadoras de Braun

La body groomer 5 BG5370, la mejor recortadora corporal para tu padre. Diseñada para un rasurado corporal rápido y cómodo, desde el torso y las axilas hasta las piernas y las ingles. Minimiza arañazos y cortes para una comodidad total de la piel y su tecnología integrada SkinShield y el peine para áreas sensibles protegen tu piel mientras recortas el vello corporal, incluso en áreas sensibles. Contiene una potente batería que ofrece 100 minutos de autonomía inalámbrica y es 100% resistente al agua para que puedas usarla en la ducha y limpiarla higiénicamente.

Recortadora corporal de Braun Compras La Razón

Nespresso

Si a tu padre le gusta viajar y vivir experiencias con su café en mano, en cualquier momento del día y lugar, sin duda el regalo perfecto es la Travel Mug Touch. Un accesorio perfecto para los padres amantes del café que nunca se detienen. La Travel Mug Touch es un accesorio de café imprescindible para quienes desean disfrutar de su café fuera de casa. Mantendrá su café caliente (o frío) sin quemarse las manos. Tiene un cierre que las hace herméticas para que no se derrame el contenido. Presenta un innovador diseño urbano y una gran capacidad de 345 ml. Es un producto apto para lavavajillas, pero no se puede introducir ni en el microondas ni en el congelador.

El café contigo a todas partes Nespresso

Reloj Festina

Festina sorprende con el lanzamiento de la nueva colección Festina Chrono Bike 2024, una legendaria colección de relojes temporales que serán el regalo perfecto para los padres más deportistas. Es, sin duda, el reloj deportivo por excelencia, aunque la calidad de los materiales y los prestigiosos acabados hacen de esta icónica colección la favorita de quienes buscan también elegancia y funcionalidad en el día a día. Rediseñados en una versión contemporánea con una silueta moderna y compacta.

Festina Chrono Bike 2024 Festina

Moda italiana

Zalando, plataforma líder europea de moda y estilo de vida y Aspesi, marca de tradición italiana pionera en prendas esenciales y atemporales, han creado la colección perfecta para regalar en el Día del Padre. Una cápsula diseñada conjuntamente para celebrar el cine italiano. Los más cinéfilos podrán reconocer las escenas más icónicas de las obras maestras de directores italianos. La colección ha sido confeccionada en Italia y cuenta con 16 piezas únicas que ofrecen una nueva visión del estilo ‘utility’ inspiradas en el legado icónico de la moda de Aspesi.

Camiseta cine italiano Aspesi

Moda personalizada

Scalpers presenta una selección de prendas y accesorios para personalizar en el Día del Padre. Con una dedicación excepcional al detalle y al estilo, la marca, ofrece una amplia gama de opciones personalizadas que seguramente sorprenderán y deleitarán a los padres en su día. Desde elegantes prendas de vestir hasta accesorios, opciones exclusivas para cada estilo y preferencia, que lo convertirán en el padre más cool.