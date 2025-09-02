Ariana Grande y Swarovski lanzan su colección de joyas: desde tiaras hasta clips musicales en cristal puro

No hace falta esperar a San Valentín para regalar algo especial. Este conjunto de pendientes y colgante en forma de corazón forma parte de la colaboración de Ariana Grande con Swarovski, y es uno de esos detalles que marcan. Ahora mismo cuesta 149,81 € con un descuento del 32%, una oportunidad si estás buscando una pieza delicada pero con personalidad.

Cristal tallado con forma de corazón y halo de brillo: así es el set más popular de la colección

La colección diseñada junto a Ariana Grande mezcla ese aire de cuento con acabados modernos y elegantes. Este conjunto, en concreto, incluye un colgante y unos pendientes tipo botón con cristales centrales en forma de corazón, rodeados por un halo de pavé brillante que capta la luz desde cualquier ángulo.

Está bañado en rodio, por lo que no solo mantiene el brillo con el tiempo, sino que también es hipoalergénico y muy cómodo de llevar. La cadena es fina pero resistente, lo justo para que el cristal destaque sin recargar el conjunto.

Es un tipo de joya que funciona tanto para una ocasión especial como para dar un toque romántico a un look diario. Y, por el diseño atemporal, es de esas piezas que no pasan de moda con las temporadas.

Un regalo con historia y mucha más intención de la que parece

Esta colección no se limita a lo visual: está inspirada en el mundo estético de Ariana Grande y en símbolos clásicos del amor, pero reinterpretados en clave contemporánea. Y eso hace que este set tenga algo más que valor estético: es un pequeño gesto con significado.

Ideal para regalar a alguien importante, para darte un capricho o para marcar una fecha que merece ser recordada con algo más que palabras. No hace falta gastar una fortuna para hacer un regalo que emocione y se quede para siempre.

Y con la rebaja actual, este set se convierte en uno de los más atractivos dentro de la línea de Swarovski, tanto por precio como por diseño.

Porque a veces no es el tamaño del regalo, sino el brillo del detalle lo que dice más de ti.

