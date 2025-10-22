Rebaja polar en Columbia: sus botas térmicas de alta gama bajan a menos de la mitad de precio

Aún no ha llegado el invierno, pero los precios bajos sí. Las Columbia Slopeside Peak Luxe acaban de desplomarse hasta los 51,95€ en Amazon (–57%), y si eres de las que pasa frío hasta en octubre, te interesa aprovechar antes de que vuelvan a su precio habitual. Estas botas no son unas cualquiera: son el tipo de calzado que puedes guardar en el armario y agradecer tener en cuanto llegue la primera ola polar.

Por qué tiene sentido comprarlas ahora

Columbia Slopeside Peak Luxe Amazon Amazon

Cuando llega el frío de verdad, las botas térmicas se disparan de precio y las tallas vuelan. Comprar un modelo de marca técnica como Columbia por menos de 52€ no es solo una ganga: es adelantarte al invierno sin gastar de más.

Además, el diseño de las Slopeside Peak Luxe no es el típico de “bota de nieve incómoda”. Son ligeras, con suela flexible y un estilo que encaja igual en un paseo urbano que en una escapada rural. Perfectas para quien no quiere cambiar de calzado a mitad del día.

Calor y confort sin renunciar al estilo

Por dentro, estas botas esconden la tecnología Omni-Heat Infinity, un sistema reflectante que mantiene el calor corporal sin sobrecalentar ni provocar sudor. La sensación es parecida a la de llevar los pies dentro de una manta térmica, pero sin el agobio.

La suela Omni-Grip tiene un agarre espectacular sobre superficies mojadas o heladas, ideal para cuando llegan las lluvias o para moverse por zonas rurales. Y al ser impermeables, puedes pisar charcos o caminar sobre nieve sin miedo a que se filtre la humedad.

Su diseño de caña media protege el tobillo y estiliza el pie, mientras que el acabado en piel sintética suave les da un toque moderno que combina con vaqueros, leggins o incluso falda y medias gruesas.

Si sueles pasar los inviernos con los pies fríos o buscas unas botas duraderas que sirvan para todo —del paseo con perro al viaje a la montaña—, este descuento de –57% en las Columbia Slopeside Peak Luxe es de los que merece apuntarse ya, antes de que llegue el frío y los precios suban.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.