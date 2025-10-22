Moda
Rebaja polar en Columbia: sus botas térmicas de alta gama bajan a menos de la mitad de precio
Un básico adelantado al invierno: cómodas, impermeables y con el descuento más potente de la temporada
Aún no ha llegado el invierno, pero los precios bajos sí. Las Columbia Slopeside Peak Luxe acaban de desplomarse hasta los 51,95€ en Amazon (–57%), y si eres de las que pasa frío hasta en octubre, te interesa aprovechar antes de que vuelvan a su precio habitual. Estas botas no son unas cualquiera: son el tipo de calzado que puedes guardar en el armario y agradecer tener en cuanto llegue la primera ola polar.
Por qué tiene sentido comprarlas ahora
Cuando llega el frío de verdad, las botas térmicas se disparan de precio y las tallas vuelan. Comprar un modelo de marca técnica como Columbia por menos de 52€ no es solo una ganga: es adelantarte al invierno sin gastar de más.
Además, el diseño de las Slopeside Peak Luxe no es el típico de “bota de nieve incómoda”. Son ligeras, con suela flexible y un estilo que encaja igual en un paseo urbano que en una escapada rural. Perfectas para quien no quiere cambiar de calzado a mitad del día.
Calor y confort sin renunciar al estilo
Por dentro, estas botas esconden la tecnología Omni-Heat Infinity, un sistema reflectante que mantiene el calor corporal sin sobrecalentar ni provocar sudor. La sensación es parecida a la de llevar los pies dentro de una manta térmica, pero sin el agobio.
La suela Omni-Grip tiene un agarre espectacular sobre superficies mojadas o heladas, ideal para cuando llegan las lluvias o para moverse por zonas rurales. Y al ser impermeables, puedes pisar charcos o caminar sobre nieve sin miedo a que se filtre la humedad.
Su diseño de caña media protege el tobillo y estiliza el pie, mientras que el acabado en piel sintética suave les da un toque moderno que combina con vaqueros, leggins o incluso falda y medias gruesas.
Si sueles pasar los inviernos con los pies fríos o buscas unas botas duraderas que sirvan para todo —del paseo con perro al viaje a la montaña—, este descuento de –57% en las Columbia Slopeside Peak Luxe es de los que merece apuntarse ya, antes de que llegue el frío y los precios suban.
