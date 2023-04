Las redes sociales hacen viral un bolso de Decathlon que te servirá para todo

Las redes sociales son un medidor fiable de lo que se lleva en la calle, eso lo sabemos todos, y si no es así, inmediatamente es copiado por la ingente mayoría de seguidores de estas mismas redes. Pasa con los productos de belleza, con las recetas, con la ropa y con cualquier cosa que se le pueda pasar por la cabeza (incluso algunas descabelladas). Y tanto es así, que las marcas apuestan claramente por ser “influencers” de sus propios productos, aunque algunas de ellas no tengan ni que “mover un dedo”.

Otra fascinación es aquella que provoca que algunos productos sean creados para alguna actividad en concreto y acaben convirtiéndose en virales por algo muy distinto. El gigante francés es un experto en ello, pues no es la primera vez que uno de sus productos se convierte en viral y no está específicamente diseñado para ello, y mucha culpa de ello lo tienen las redes sociales y las influencers de moda. Claro ejemplo son sus botas de montar a caballo, virales por convertirse en las mejores botas de invierno para pasear por la ciudad. Pero no es el único ejemplo, puesto que Lidl también tiene alguno de esos productos como sus botas de jardinería que se convirtieron en “botas de agua” de las mejores influencers del país.

Pues Decathlon lo ha vuelto a hacer (o más bien las redes sociales como TikTok o Instagram) y es que su bolso deportivo para ir a hacer yoga se ha convertido en el imprescindible para ir al trabajo, pasear por la ciudad o en el único bolso que quiera llevar a todas partes.

Bolso Born Living Yoga Decathlon

Born Living Yoga

Este bolso es el complemento perfecto para tus actividades deportivas, pero, además, se ha convertido en el único que querrás llevar a todas partes. Es un bolso multiusos de gran capacidad, y es ahí donde muchos han visto su potencial. Cuenta con 3 bolsillos interiores, un asa larga y cremallera para que todo quede a buen recaudo. Tiene una doble asa para poder llevarlo colgado a todas partes y podrás hacer uso de él en cualquier momento gracias a su color marrón que “pega” con cualquier look.

La capacidad es de 50cm de ancho, 30 cm de alto y 22 cm de base. Por menos de 30 euros puedes conseguirlo tanto en la web de Decathlon como en sus tiendas físicas, y si con esto no ha quedado convencido está fabricado con fibras sostenibles, con lo que aportará su granito de arena al medio ambiente.