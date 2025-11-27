Relojes
El reloj automático que se está viralizando por sus reviews: “es una locura que cueste tan poco”
Un homenaje a los clásicos que muchos están descubriendo ahora por pura sorpresa
Hay relojes que se compran por capricho, y otros que se recomiendan porque sorprenden incluso a quienes ya coleccionan piezas de gama media. El Pagani Design V2 se ha viralizado por eso: por la sensación de “¿cómo puede costar tan poco y verse así?”. Caja sólida, cristal de zafiro, bisel cerámico, GMT, 100 m de resistencia al agua… y en pleno Black Friday de AliExpress baja aún más con el código BFES04.
El encanto de un automático que se siente mucho más caro
Una de las cosas que más comentan quienes lo compran es esa mezcla perfecta entre estética clásica y presencia en muñeca, con la correa de acero y el bisel cerámico que le dan un toque premium al instante. Si lo ves de lejos, nadie diría que es un reloj “asequible”; y si lo llevas puesto, entenderás por qué tantos lo están recomendando en foros y TikTok.
El movimiento automático es otro de sus grandes argumentos. No lleva pilas, no depende de cargadores ni cables extraños, y tiene ese puntito romántico de dar cuerda y sentir cómo cobra vida. Para quien nunca ha tenido un mecánico, es un salto de categoría; para quien ya tiene uno, sorprende lo bien ajustado que viene para lo que vale.
La resistencia al agua de 100 metros también amplía mucho su uso: no es solo un reloj “bonito”, es uno que puedes llevar a la playa, a la piscina o a una escapada de snorkel sin miedo. Y por la noche, la luminiscencia bien aplicada hace que leas la hora sin necesidad de iluminar la pantalla del móvil.
Y quizá lo más interesante: su versatilidad. Funciona como reloj “serio” para trabajar, como pieza informal para el día a día o como reloj de viaje gracias al GMT, que te permite llevar dos husos horarios a la vez. Es justo ese tipo de reloj que compras sin demasiada expectativa y de repente se convierte en “tu reloj de diario”.
