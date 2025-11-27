El reloj automático que se está viralizando por sus reviews: “es una locura que cueste tan poco”

Hay relojes que se compran por capricho, y otros que se recomiendan porque sorprenden incluso a quienes ya coleccionan piezas de gama media. El Pagani Design V2 se ha viralizado por eso: por la sensación de “¿cómo puede costar tan poco y verse así?”. Caja sólida, cristal de zafiro, bisel cerámico, GMT, 100 m de resistencia al agua… y en pleno Black Friday de AliExpress baja aún más con el código BFES04.

El encanto de un automático que se siente mucho más caro

Pagani Design PD-1662 Google Google

Una de las cosas que más comentan quienes lo compran es esa mezcla perfecta entre estética clásica y presencia en muñeca, con la correa de acero y el bisel cerámico que le dan un toque premium al instante. Si lo ves de lejos, nadie diría que es un reloj “asequible”; y si lo llevas puesto, entenderás por qué tantos lo están recomendando en foros y TikTok.

El movimiento automático es otro de sus grandes argumentos. No lleva pilas, no depende de cargadores ni cables extraños, y tiene ese puntito romántico de dar cuerda y sentir cómo cobra vida. Para quien nunca ha tenido un mecánico, es un salto de categoría; para quien ya tiene uno, sorprende lo bien ajustado que viene para lo que vale.

La resistencia al agua de 100 metros también amplía mucho su uso: no es solo un reloj “bonito”, es uno que puedes llevar a la playa, a la piscina o a una escapada de snorkel sin miedo. Y por la noche, la luminiscencia bien aplicada hace que leas la hora sin necesidad de iluminar la pantalla del móvil.

Y quizá lo más interesante: su versatilidad. Funciona como reloj “serio” para trabajar, como pieza informal para el día a día o como reloj de viaje gracias al GMT, que te permite llevar dos husos horarios a la vez. Es justo ese tipo de reloj que compras sin demasiada expectativa y de repente se convierte en “tu reloj de diario”.

