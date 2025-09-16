Samsung Galaxy S25 FE: el nuevo gama media "premium" no ha salido y ya tiene descuento en Amazon

Todavía no ha llegado a las tiendas y ya se puede reservar con descuento. El Samsung Galaxy S25 FE, que estará disponible oficialmente el 25 de septiembre, aparece en Amazon con un precio de 759€, un 7% menos de lo que costará tras su lanzamiento. Para los que siguen la saga Galaxy, no deja de ser llamativo: este modelo “Fan Edition” vuelve a apostar por lo que mejor funciona de la gama alta, pero en un formato algo más accesible.

Lo que trae de nuevo este FE

Samsung Galaxy S25 FE Amazon Amazon

El S25 FE llega más ligero y delgado (7,5 mm y 190 g), con un diseño muy limpio en el que destaca la cámara flotante y unos biseles mínimos que aprovechan al máximo la pantalla FHD+ de 6,7 pulgadas. Pero lo interesante está en lo que no se ve:

Galaxy AI integrada para ayudarte en la rutina con resúmenes, edición inteligente de fotos y respuestas en tiempo real.

integrada para ayudarte en la rutina con resúmenes, edición inteligente de fotos y respuestas en tiempo real. Procesador Exynos 2400 con trazado de rayos por hardware, pensado para juegos fluidos y gráficos más realistas.

con trazado de rayos por hardware, pensado para juegos fluidos y gráficos más realistas. Cámara de 50 MP con motor ProVisual AI, que ajusta color y contraste en directo para mejorar cada foto.

que ajusta color y contraste en directo para mejorar cada foto. Batería de 4900 mAh con carga rápida al 65% en 30 minutos y refrigeración interna un 13% más grande para aguantar sesiones largas.

y refrigeración interna un 13% más grande para aguantar sesiones largas. Garantía exclusiva en Amazon: tres años oficiales de Samsung más un año extra.

Este tipo de características confirman la apuesta de Samsung por dar un “sabor premium” dentro de la gama media, pensando en quienes quieren potencia y buena cámara sin subir hasta los precios de un Ultra.

Más allá de las especificaciones, lo más interesante es que este teléfono llega con una estrategia clara: ofrecer mucho valor desde el primer día. Pocas veces se ve que un modelo recién anunciado aparezca en preventa con rebaja y garantía ampliada, algo que puede ser decisivo para quienes estaban dudando entre este y otros competidores del mismo rango de precio.

Al final, el Galaxy S25 FE puede convertirse en ese móvil versátil que te dura varios años sin sensación de quedarse corto: potente para jugar, fiable en autonomía, ligero en el bolsillo y con la seguridad de una cobertura de cuatro años de garantía en Amazon.

