Tecnología
SanDisk tiene sus cuatro memorias USB más vendidas a buen precio y con transferencia ultrarrápida: una solución sencilla para guardar y mover datos
Cuatro modelos con distintas capacidades y prestaciones, perfectos para guardar fotos, documentos o mover archivos entre dispositivos sin depender de la nube
Intro Aunque vivimos rodeados de servicios en la nube, las memorias USB siguen siendo imprescindibles. Sirven para transportar archivos pesados, hacer copias de seguridad o conectar un móvil Android al ordenador en segundos.
SanDisk, una de las marcas más reconocidas en almacenamiento, tiene hoy varios modelos rebajados o a precio mínimo, con distintas capacidades y velocidades de lectura que se adaptan a cada necesidad.
SanDisk Ultra 64 GB – una opción económica y fiable (5,80 €)
El modelo SanDisk Ultra de 64 GB es perfecto para quienes buscan una memoria sencilla, rápida y segura. Con velocidades de lectura de hasta 130 MB/s, permite transferir fotos, vídeos o documentos en pocos segundos, y su software SecureAccess permite proteger los archivos con contraseña. El diseño en plástico negro y conector retráctil evita que se pierda la tapa y la hace resistente al uso diario. Por menos de 6 €, es una alternativa económica para estudiantes, trabajo o coche.
SanDisk Ultra Luxe 128 GB – diseño metálico y hasta 400 MB/s (-34 %)
La SanDisk Ultra Luxe combina velocidad, capacidad y diseño premium. Su carcasa metálica compacta ofrece mayor resistencia a golpes y arañazos, y sus 400 MB/s de lectura la colocan entre las más rápidas de su categoría. Incluye protección por contraseña y software RescuePRO Deluxe, que ayuda a recuperar archivos borrados accidentalmente. Con 128 GB de capacidad, es ideal para guardar vídeos, documentos de trabajo o bibliotecas completas de fotos sin depender del almacenamiento en la nube. Ahora con un 34 % de descuento, se convierte en una de las opciones más equilibradas por calidad y durabilidad.
SanDisk Ultra Dual Drive Go 128 GB – doble conector USB-C y Type-A (15,29 €)
El modelo Ultra Dual Drive Go está pensado para quienes usan móviles, tablets y ordenadores. Su gran ventaja es que incluye dos conectores reversibles: uno USB-C y otro USB-A, lo que permite mover archivos entre distintos dispositivos sin adaptadores.
Ofrece velocidades de hasta 400 MB/s, y su diseño giratorio protege los conectores cuando no se usa. Es compatible con Android, Mac, Windows y Smart TV, por lo que resulta muy práctica para respaldar fotos o vídeos del móvil sin ocupar espacio interno. Una memoria versátil y moderna para quienes manejan varios dispositivos a diario.
SanDisk Ultra Flair 128 GB – rápida, elegante y resistente (10,95 €)
La SanDisk Ultra Flair es una de las favoritas por su equilibrio entre rendimiento y estética. Con velocidades de lectura de hasta 150 MB/s, permite transferir archivos grandes en segundos, y su carcasa metálica de aluminio cepillado le da un aspecto elegante y resistente al desgaste. Incluye protección con contraseña y es compatible con ordenadores y televisores con puerto USB 3.0 o 2.0. Por poco más de 10 €, es una opción sólida para quienes buscan una memoria duradera, compacta y rápida para uso profesional o personal.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
