SanDisk tiene sus cuatro memorias USB más vendidas a buen precio y con transferencia ultrarrápida: una solución sencilla para guardar y mover datos

Intro Aunque vivimos rodeados de servicios en la nube, las memorias USB siguen siendo imprescindibles. Sirven para transportar archivos pesados, hacer copias de seguridad o conectar un móvil Android al ordenador en segundos.

SanDisk, una de las marcas más reconocidas en almacenamiento, tiene hoy varios modelos rebajados o a precio mínimo, con distintas capacidades y velocidades de lectura que se adaptan a cada necesidad.

SanDisk Ultra 64 GB – una opción económica y fiable (5,80 €)

SanDisk Ultra 64 GB Amazon Amazon

El modelo SanDisk Ultra de 64 GB es perfecto para quienes buscan una memoria sencilla, rápida y segura. Con velocidades de lectura de hasta 130 MB/s, permite transferir fotos, vídeos o documentos en pocos segundos, y su software SecureAccess permite proteger los archivos con contraseña. El diseño en plástico negro y conector retráctil evita que se pierda la tapa y la hace resistente al uso diario. Por menos de 6 €, es una alternativa económica para estudiantes, trabajo o coche.

SanDisk Ultra Luxe 128 GB – diseño metálico y hasta 400 MB/s (-34 %)

SanDisk Ultra Luxe 128 GB Amazon Amazon

La SanDisk Ultra Luxe combina velocidad, capacidad y diseño premium. Su carcasa metálica compacta ofrece mayor resistencia a golpes y arañazos, y sus 400 MB/s de lectura la colocan entre las más rápidas de su categoría. Incluye protección por contraseña y software RescuePRO Deluxe, que ayuda a recuperar archivos borrados accidentalmente. Con 128 GB de capacidad, es ideal para guardar vídeos, documentos de trabajo o bibliotecas completas de fotos sin depender del almacenamiento en la nube. Ahora con un 34 % de descuento, se convierte en una de las opciones más equilibradas por calidad y durabilidad.

SanDisk Ultra Dual Drive Go 128 GB – doble conector USB-C y Type-A (15,29 €)

SanDisk Ultra Dual Drive Go 128 GB Amazon Amazon

El modelo Ultra Dual Drive Go está pensado para quienes usan móviles, tablets y ordenadores. Su gran ventaja es que incluye dos conectores reversibles: uno USB-C y otro USB-A, lo que permite mover archivos entre distintos dispositivos sin adaptadores.

Ofrece velocidades de hasta 400 MB/s, y su diseño giratorio protege los conectores cuando no se usa. Es compatible con Android, Mac, Windows y Smart TV, por lo que resulta muy práctica para respaldar fotos o vídeos del móvil sin ocupar espacio interno. Una memoria versátil y moderna para quienes manejan varios dispositivos a diario.

SanDisk Ultra Flair 128 GB – rápida, elegante y resistente (10,95 €)

SanDisk Ultra Flair 128 GB Amazon Amazon

La SanDisk Ultra Flair es una de las favoritas por su equilibrio entre rendimiento y estética. Con velocidades de lectura de hasta 150 MB/s, permite transferir archivos grandes en segundos, y su carcasa metálica de aluminio cepillado le da un aspecto elegante y resistente al desgaste. Incluye protección con contraseña y es compatible con ordenadores y televisores con puerto USB 3.0 o 2.0. Por poco más de 10 €, es una opción sólida para quienes buscan una memoria duradera, compacta y rápida para uso profesional o personal.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.