El smartwatch con brújula, altímetro, GPS y 150 deportes que se ha convertido en la alternativa asequible a Garmin y Amazfit

Hasta ahora, para tener un smartwatch con GPS integrado, sensores de montaña y modos deportivos completos, la mayoría miraba hacia Garmin, Amazfit o Suunto. Sin embargo, este OUKITEL con pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas y hasta 14 días de autonomía se está posicionando como la opción más inteligente para quienes quieren prestaciones premium a un precio de derribo.

Tecnología pensada para la aventura y el deporte

OUKITEL Reloj Inteligente Amazon Amazon

Este reloj incluye GPS integrado, brújula, altímetro y barómetro, lo que lo convierte en un aliado perfecto para senderistas, ciclistas o cualquier amante de la montaña. Además, reconoce automáticamente hasta 6 deportes de forma inteligente (caminar, correr, ciclismo, elíptica, entre otros) y ofrece más de 150 modos deportivos para monitorizar cualquier actividad que realices, desde entrenamientos en el gimnasio hasta deportes acuáticos. Y hablando de agua, cuenta con resistencia 5ATM, soportando inmersiones de hasta 50 metros, ideal para natación, surf o buceo recreativo.

Salud y conectividad en tu muñeca

Un precio que compite con los grandes

Más allá del deporte, este OUKITEL también cuida tu bienestar. Con un solo toque, mide, ofreciendo un control completo de tu salud 24/7. Además, incorpora, lo que permite hacer y responder llamadas directamente desde la muñeca, sincronizando contactos y notificaciones de WhatsApp, Instagram, Gmail o cualquier app que uses a diario. Todo ello sin perder comodidad, gracias a suEltiene un precio original de, pero ahora se puede conseguir en Amazon por solo, lo que supone uny un ahorro de. Un smartwatch con, por menos de lo que cuestan los accesorios de un Garmin, es sin duda uno de los mejores chollos del momento.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.