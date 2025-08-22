Smartwatch
El smartwatch con brújula, altímetro, GPS y 150 deportes que se ha convertido en la alternativa asequible a Garmin y Amazfit
Los relojes deportivos de gama alta suelen superar los 200 euros, pero este modelo de OUKITEL rompe el mercado al ofrecer prácticamente lo mismo por menos de 60
Hasta ahora, para tener un smartwatch con GPS integrado, sensores de montaña y modos deportivos completos, la mayoría miraba hacia Garmin, Amazfit o Suunto. Sin embargo, este OUKITEL con pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas y hasta 14 días de autonomía se está posicionando como la opción más inteligente para quienes quieren prestaciones premium a un precio de derribo.
Tecnología pensada para la aventura y el deporte
Este reloj incluye GPS integrado, brújula, altímetro y barómetro, lo que lo convierte en un aliado perfecto para senderistas, ciclistas o cualquier amante de la montaña. Además, reconoce automáticamente hasta 6 deportes de forma inteligente (caminar, correr, ciclismo, elíptica, entre otros) y ofrece más de 150 modos deportivos para monitorizar cualquier actividad que realices, desde entrenamientos en el gimnasio hasta deportes acuáticos. Y hablando de agua, cuenta con resistencia 5ATM, soportando inmersiones de hasta 50 metros, ideal para natación, surf o buceo recreativo.
Salud y conectividad en tu muñeca
Más allá del deporte, este OUKITEL también cuida tu bienestar. Con un solo toque, mide frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, nivel de estrés y frecuencia respiratoria, ofreciendo un control completo de tu salud 24/7. Además, incorpora micrófono y altavoz, lo que permite hacer y responder llamadas directamente desde la muñeca, sincronizando contactos y notificaciones de WhatsApp, Instagram, Gmail o cualquier app que uses a diario. Todo ello sin perder comodidad, gracias a su diseño metálico ligero y elegante.
Un precio que compite con los grandes
El OUKITEL Reloj Inteligente Hombre tiene un precio original de 199,99 €, pero ahora se puede conseguir en Amazon por solo 55,99 €, lo que supone un 72% de descuento y un ahorro de 144 €. Un smartwatch con pantalla AMOLED, GPS, brújula, 150 deportes y batería de hasta 14 días, por menos de lo que cuestan los accesorios de un Garmin, es sin duda uno de los mejores chollos del momento.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
