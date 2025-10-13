Soy experta en tecnología y no dudaría en comprar este Galaxy Watch mientras siga con descuento

A veces los descuentos llegan justo en el momento adecuado. El Samsung Galaxy Watch 7, uno de los relojes inteligentes más equilibrados del mercado, combina elegancia, buen rendimiento y funciones de salud avanzadas bajo el sistema Wear OS de Google. Y con la rebaja actual en AliExpress —131,76 € usando el código AEHS150 (antes 219 €)— se convierte en una oportunidad difícil de ignorar, incluso para quienes ya tienen un smartwatch.

Un reloj que cuida el diseño tanto como la salud

Samsung Galaxy Watch 7 Samsung Samsung

Con una caja de 40 mm, pantalla Super AMOLED de 1,3 pulgadas y apenas 28 gramos de peso, el Watch 7 mantiene la estética premium que caracteriza a Samsung, pero con un cuerpo más fino y cómodo. La resolución es de 432 x 432 píxeles, con una nitidez y brillo que destacan incluso a plena luz del día.

Bajo su diseño elegante, esconde sensores de última generación capaces de medir ritmo cardíaco, presión arterial, oxígeno en sangre, sueño, estrés y composición corporal, todo gestionado desde la app Samsung Health. El reloj utiliza el sistema Wear OS, lo que permite instalar apps de Google como Maps, YouTube Music o Gmail directamente en la muñeca.

La batería de 300 mAh ofrece alrededor de un día y medio de uso con funciones activas, y su resistencia 5ATM e IP68 garantiza que se pueda usar para nadar o ducharse sin miedo. También incluye GPS multibanda, Bluetooth 5.3, NFC para pagos y compatibilidad total con el ecosistema Galaxy.

Qué hace que destaque frente a otros relojes

Pantalla Super AMOLED : brillante, fluida y con excelente visibilidad.

: brillante, fluida y con excelente visibilidad. Monitor de salud completo, con sensores precisos y métricas detalladas.

de salud completo, con sensores precisos y métricas detalladas. Sistema Wear OS, con apps de Google y fluidez superior a otros modelos Android.

con apps de Google y fluidez superior a otros modelos Android. Diseño compacto y premium, con materiales resistentes y acabados cuidados.

con materiales resistentes y acabados cuidados. Gran descuento, que lo deja casi 90 € por debajo de su precio habitual.

Por equilibrio entre estética, precisión y comodidad, el Galaxy Watch 7 sigue siendo el smartwatch de referencia para usuarios Android. Con el descuento actual, cuesta lo mismo que muchos modelos de gama media… pero ofrece una experiencia claramente superior.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.