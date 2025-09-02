SMARTWATCH
El Stratos 4 baja al 50 % y refuerza su papel como alternativa barata al Garmin Fenix
Un smartwatch con GPS multibanda, altímetro y pantalla AMOLED que cuesta cinco veces menos
Un reloj deportivo con GPS multibanda, altímetro, pantalla AMOLED y llamadas por Bluetooth por menos de 40 euros suena a exceso, pero es real: el Zeblaze Stratos 4, recién salido al mercado, se puede conseguir ahora en AliExpress por 39,82€ aplicando el código ESCD05. Lo interesante es que, más allá del precio, se ha convertido en una opción funcional para entrenar, hacer rutas o incluso como reloj diario.
¿Vale la pena un smartwatch de 39 euros con estas características?
Viene con una pantalla AMOLED de 1,43” (1.000 nits de brillo) protegida por Gorilla Glass, compatible con pantalla siempre encendida y con más de 500 esferas personalizables. Además de buen diseño, ofrece GPS con seis sistemas de posicionamiento (incluidos GLONASS, GALILEO o QZSS), brújula, altímetro barométrico y sensores para oxígeno, sueño, estrés o frecuencia cardíaca. Desde la app (compatible con iOS y Android) permite sincronizar con Strava y Apple Health, recibir notificaciones, controlar música, cámara o incluso responder llamadas directamente desde el reloj.
Lo justo para entrenar, moverte o regalar sin miedo a romperlo
Sin prometer métricas de nivel profesional, el Stratos 4 cumple más que de sobra en usos reales: entrenar, caminar, dormir mejor o simplemente estar más conectado sin depender del móvil. Por menos de 40 euros, es una opción lógica como primer smartwatch o como modelo secundario para llevar al gimnasio o la montaña. Su construcción es sólida, su batería aguanta días y su diseño no desentona con ropa de calle.
