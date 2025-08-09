Tous sorprende con este colgante de plata por menos de 20 euros que vuela de todas las tiendas

No siempre hay que gastar mucho para lucir una joya que parece sacada de un escaparate de lujo. Este colgante de Tous, perteneciente a la colección Chain, es uno de esos diseños atemporales que puedes llevar a diario o en una ocasión especial, y ahora está disponible por solo 19 €.

Fabricado en plata de primera ley 925, hipoalergénica y libre de níquel, combina el brillo elegante de este metal con la delicadeza de la perla cultivada. Su longitud de 40 cm lo hace ideal para lucirlo sobre la piel o con un escote elegante, como en la imagen. Un básico de joyero que nunca pasa de moda y que podrás llevar solo o combinado con otras piezas para un efecto más sofisticado.

Un detalle que se convierte en regalo perfecto

Colgante Tous Amazon Amazon

Cada gargantilla incluye su certificado de autenticidad, que garantiza la pureza de la plata, el origen de la perla y el cumplimiento de los estándares de joyería de alta calidad. Se presenta en una caja redonda original de Tous, lista para regalar sin necesidad de envolver.

Es perfecta para sorprender a tu pareja, a una amiga o a tu madre, ya sea en cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre o Navidad. Y lo mejor es que, por su estilo versátil, no se quedará olvidada en el joyero: puedes llevarla con vaqueros y camiseta o con un vestido elegante.

Una oportunidad rara de sumar a tu colección una pieza icónica de Tous por menos de 20 €, antes de que desaparezca de las tiendas.

