Fiesta de Ofertas Prime 2025
Últimas horas de la Fiesta de Ofertas Prime 2025: descuentos de hasta el 78% en Columbia, Ghd, Levi's y más
Moda, hogar y tecnología útil: fichajes de última hora que se notan en tu día a día (y en el bolsillo)
La clave para acertar a última hora es sencilla: apuesta por marcas reconocibles o por productos con funciones claras que vayas a usar cada semana. Aquí tienes nueve candidatos con beneficio real, lenguaje claro y detalles importantes en negrita para elegir sin perder tiempo.
Secador iónico HappyGoo – rápido, ligero y pensado para no castigar el pelo
Tecnología iónica (20 millones de iones) para reducir encrespado y dejar el pelo más brillante, con control de temperatura inteligente que mide el aire cada segundo para evitar sobrecalentamientos. Sorprende lo ligero que es (alrededor de 1 lb con cable), con sistema de reducción de ruido para no despertar a media casa. Ofrece 3 velocidades, aire frío/calor y viene con difusor + 2 concentradores. Además, el filtro doble se limpia fácil y baja radiación electromagnética: un plus si lo usan niños o embarazadas.
Columbia Klamath Range 2 Half Zip – forro polar fino que siempre apetece
El clásico half zip que puesta lo mismo para paseos de otoño que para capas técnicas en días fríos. Micropolar ligero, transpirable y cómodo, no ocupa nada en mochila y seca rápido si sudas o te pilla lluvia fina bajo el abrigo. Corte limpio, cuello alto y esa sensación “soft” de Columbia que te hace repetir temporada tras temporada.
Invicta Specialty (45 mm) – reloj contundente con acento de acero
Un cuarzo fiable dentro de una caja de acero inoxidable (45 mm) que tiene presencia sin ser estridente. Es un reloj de uso diario: aguanta rutina, combina con camisa o sudadera, y sus detalles de esfera aportan profundidad visual. Si quieres algo sólido y masculino por precio contenido, aquí hay carácter.
ghd Platinum+ – plancha “inteligente” que cuida el color y refuerza el brillo
La estrella para quien quiere acabado de peluquería en casa: sensores que leen el cabello y ajustan el calor para mantener la temperatura óptima constante. Resultado: menos rotura, más brillo y color protegido, incluso en cabellos exigentes. Placas cerámicas ultra suaves, punta fría para controlar los mechones y versatilidad para liso-polished, ondas o curvas duraderas.
Cartuchos Amazon Basics (x6) – agua con mejor sabor y menos cal
Compatibles con todas las jarras BRITA (incl. PerfectFit) y con las de Amazon Basics. Reducen cloro, cal y partículas gracias a carbón activado con superficie ampliada y malla más fina que retiene restos. Certificados TÜV, libres de BPA, fáciles de preparar (sin remojos eternos) y con recambio recomendado cada 30 días o 150 L. Un básico que se nota en sabor, cafeteras y hervidores.
Russell Hobbs Steam Genie Aroma – plancha vertical que desodoriza y perfuma
Listo en 45 segundos: 1.800 W, 32 g/min de vapor y suela cerámica para deslizar mejor. Elimina arrugas y hasta el 99,9% de bacterias en 60 s, y además refresca textiles con su difusor de aroma (tu fragancia favorita en cortinas, sofás o abrigos). Depósito 200 ml, botón de vapor bloqueable y tres accesorios. Perfecto para salir de casa sin tabla… y con la ropa oliendo a recién lavado.
Levi’s 502 Taper – el vaquero comodín que afina sin apretar
El hermano moderno del 501: pernera cónica, tiro cómodo y ese fit que estiliza sin sentirte comprimido. Va bien con camiseta blanca y deportivas, con bota o con camisa si quieres subir un punto. Denim consistente, costuras que aguantan y ese corte que, literalmente, favorece a casi todo el mundo.
BOSS Mix & Match T-Shirt – la camiseta “buena” que levanta cualquier vaquero
Algodón suave, cuello redondo y patrón limpio que sienta bien solo o bajo una sobrecamisa. Es la básica “premium” para oficina casual, viaje o salida de fin de semana. Si buscas una camiseta que no se deforme y mantenga color, esta es de las que vuelven del lavado como entran.
Amazfit Active 2 – smartwatch con pagos NFC, mapas y 160+ deportes
Versión NFC con Zepp Pay para pagos sin contacto (hasta 8 tarjetas), GPS multibanda (5 sistemas) y mapas descargables con giros en pantalla o por audio. Más de 160 modos deportivos (incluye HYROX, fuerza, pádel, yoga), 5 ATM de resistencia al agua y batería hasta 10 días. Pantalla AMOLED 1,32", cuerpo acero y opción Premium con cristal de zafiro + correa de piel extra. Además, Zepp Flow te deja responder por voz (Android) o usar comandos naturales. Un reloj elegante que también sirve para entrenar en serio.
Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar