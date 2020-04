La Generalitat espera “el vuelo más importante” con material sanitario para el lunes

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el sábado saldrá desde Shangai el avión con el encargo “más importante” de material sanitario que la Generalitat ha comprado en China, y llegará aquí el lunes con 700 metros cúbicos y 60 toneladas de material.

Puig ha señalado este miércoles en rueda de prensa que no puede especificar qué material en concreto llevará ese avión, aunque espera que haya respiradores, si bien no lo puede garantizar porque el “estrés del mercado de respiradores es enorme”. Ha explicado que la Generalitat tiene la voluntad de adquirir 200 respiradores en China, pero no puede comprometer que finalmente sea así, y ha destacado que la “gran ventaja” de la Comunitat Valenciana es que ha encontrado “varios canales que funcionan muy bien”, sobre todo uno.

Puig ha recordado que el martes pasado llegó el primer avión de China, con casi 4 millones de mascarillas para la Comunitat Valenciana, y ayer llegaron a través de dos aviones aterrizados en Zaragoza y Barcelona un millón de mascarillas, 10.031 monos EPI y 10.000 gafas de protección ocular, entre otros productos.

El presidente ha indicado que en el avión que llegará el lunes dentro de la llamada Operación Ruta de la Seda no está previsto que participen otras Comunidades autónomas, aunque ha afirmado que está abierto a colaborar con ellas. Además, ha explicado que en la Comunitat Valenciana han hablado con Ford, que está colaborando en la prestación de otros equipamientos, y ha agradecido la producción de mascarillas, batas y geles que se está haciendo gracias a convenios con empresas de La Vall d’Albaida o Els Ports.

Puig ha señalado que certificar respiradores para UCI que fabriquen empresas es más complicado, y por eso se están buscando esos productos “en todos los ámbitos”. Por otra parte, preguntado sobre la posibilidad de traer a la Comunitat Valenciana a médicos cubanos, ha afirmado que aún están “en proceso de explorar” y de buscar “la interlocución adecuada” con el Gobierno español y el cubano, y que la idea es que esta acción no tenga ninguna “contra indicación” o de “conflicto”.

Finalmente, sobre las afirmaciones del presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, de que hay una “orden” de “ocultar” el número “real” de fallecidos por coronavirus, Puig ha señalado que en este momento hay que ser “extraordinariamente prudente” y lo que más le importa es el “gran trabajo” de los sanitarios para salvar vidas. “La contabilización forma parte de la legalidad, y desde luego quien oculte la legalidad tendrá que someterse a las consecuencias, igual que quien difunda bulos, también tendrá que asumir sus responsabilidades”, ha finalizado el president de la Generalitat.