Prisión para un atracador que encañonó a una cajera cuando iba a pagar un salchichón

Un violento atracador de 35 años que encañonó a la cajera de un supermercado de Santa Pola (Alicante) cuando simulaba que se disponía a pagar el precio de un salchichón que acababa de coger ha sido detenido por la Guardia Civil y ya ha ingresado en prisión provisional.

El detenido es un hombre de nacionalidad argentina que trataba de ocultar el rostro con una gorra y gafas de sol y que se comportó como un cliente más haciendo la fila para pagar con el salchichón que había cogido de la charcutería.

Según la Guardia Civil, al llegar su turno en la caja este hombre extrajo un arma corta que llevaba oculta en la parte delantera del pantalón y apuntó a la empleada para que le diera el dinero. Además se abalanzó sobre una clienta que esperaba su turno y le arrancó con violencia un cordón y un colgante, ambos de oro, lo que provocó lesiones a la víctima.

Aunque la cajera logró accionar en tres ocasiones el botón de alarma antirrobo, no pudo evitar que el atracador huyera del local con el botín pero la posterior investigación, con la colaboración ciudadana y las descripciones de los testigos, facilitó la identificación del supuesto delincuente, que contaba con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

El individuo fue localizado y detenido en una vivienda abandonada mientras que se pudieron recuperar tanto el cordón como el colgante sustraídos, vendidos en un establecimiento de compra-venta de oro de la localidad por 313 euros.

Asimismo, los agentes se han incautado de parte de la ropa utilizada en el atraco y del arma empleada, todo lo cual fue hallado por un senderista en la sierra de Santa Pola en un caso que ha conducido al ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del arrestado, tras ser puesto a disposición del juzgado de guardia de Elche.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar si el detenido podría haber estado implicado en otros hechos delictivos similares en la comarca.