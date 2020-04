Bonig reclama una comisión de seguimiento del Covid-19

La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha pedido al Consell la creación de una comisión de seguimiento en Corts para conocer las decisiones y la gestión del coronavirus en cada una de las áreas sociales y al presidente Ximo Puig, que agilice la construcción de los hospitales de campaña o los traslade a otros recintos como Feria Valencia o IFA Alicante.

Bonig se ha expresado en estos términos tras mantener una reunión digital con los diferentes portavoces sociales del grupo popular, para hacer un seguimiento de la situación del coronavirus en cada una de sus áreas tras la que se ha llegado a varias conclusiones. La primera, ha explicado es la de exigir a Puig que agilice la construcción de los hospitales de campaña que prometió o utilizar las instalaciones existentes para poder acogerlos.

“Esta pandemia no requiere de medidas que vayan con retraso si no anticiparse a los acontecimientos” ha señalado al tiempo que ha indicado que los hospitales prometidos no estarán en la fecha indicada por el presidente del Consell y por lo tanto, las UCIs, que “es el principal problema al que se enfrenta la Sanidad en este momento, "tardarán aún más”. Por eso, el PPCV le ha pedido que “recapacite porque tiene instalaciones magníficas que podrían tener ya esos hospitales en marcha”.

“Puig no ha seguido a ninguna comunidad autónoma al decidir la construcción de tres hospitales en las tres provincias valencianas, la inmensa mayoría de comunidades de distintos partidos han optado por instalar estos hospitales en instalaciones ya existentes”, ha explicado. “En estos momentos es cuando se requiere resoluciones rápidas, acción y gestión sanitaria, rápidas y eficaces”, ha señalado.

Así mismo, el PPCV ha acordado solicitar al Consell una comisión de seguimiento del coronavirus con cada uno de estos portavoces sociales: Sanidad, Educación y Política Social para que los miembros del Gobierno pueden informar a los portavoces de los grupos de todas las decisiones acuerdos o medidas que se están adoptando.

Bonig ha señalado que Puig “tiene la lealtad del PPCV, pero esa lealtad no es un cheque en blanco, exigimos y reclamamos a cambio de esa lealtad que se nos tenga informado que se nos escuche nuestras propuestas porque muchas de ellas están teniendo muy buenos resultados en otras comunidades”.

Además, han exigido al presidente de la Generalitat que suministre de forma inmediata el material de protección y los test no solo al personal sanitario sino a los que trabajan en residencias o con personas vulnerables o que hacen una función social en estos momentos “tan complicados”. “Sin estas medidas será imposible luchar de forma eficaz y eficiente contra la expansión de esta pandemia”.

“Desde el Consell se nos comenta que está llegando el material, pero la realidad que a nosotros nos llega es que está llegando tarde y está llegando mal”, ha lamentado.

Bonig ha trasladado las condolencias del PPCV a los familiares de los fallecidos, y el agradecimiento a la “magnífica labor” de los profesionales sanitarios, de residencias, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Farmacias, alimentación, limpieza y todos aquellos que “están al pié del cañón”.