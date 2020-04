Puig confirma que los trabajadores de empresas públicas no podrán acogerse a ERTE

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha confirmado hoy que los trabajadores de las empresas públicas no podrán acogerse a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), puesto que “la legislación no lo permite en estos momentos”.

Así lo ha manifestado el jefe del Consell después de participar en la Conferencia de Presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Puig ha señalado que “hay empresas publicas que están trabajando y otras que no tienen trabajo porque no hay actividad”, pero en estas empresas no se podrán hacer ERTE. “Queremos que las empresas públicas tengan la misma consideración que las privadas”, ha indicado y ha añadido: “Esperemos que los costes de esta situación no los paguen los trabajadores”.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ya alertó ayer de la “desigualdad” y la “discriminación” que sufre el personal laboral de la administración respecto a los empleados públicos porque se les tendrá que descontar el permiso retribuido y tendrán que devolver los días que estén sin trabajar durante el estado de alarma. “Se genera una gran desigualdad y una discriminación en la aplicación de la normativa cuando hablamos de empleados laborales y públicos”, ha asegurado Bravo en una rueda de prensa por videoconferencia para hacer balance de las actuaciones de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y el 112CV.