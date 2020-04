El personal sanitario infectado por covid-19 sigue creciendo hasta los 1.188 contagios

De las 637 muertes certificadas hasta este lunes por coronavirus en la Comunitat valenciana dos corresponden a las de dos miembros del personal sanitario, en concreto a dos técnicos en cuidados de enfermería. Una de ellas se llamaba de Eli y era trabajadora del centro de salud de Faura (Valencia); la otra, Fina era una técnico del Hospital Peset de Valencia que falleció el pasado sábado. En ambos casos aún se estudian las circunstancias de la muerte, porque, según la consellera de Sanidad, Ana Barceló, “aún ha pasado muy poco tiempo” para poder determinar las causas.

Emotivo minuto de silencio por la compañera sanitaria Fina Belenguer del Hospital 🏥 Universitario Doctor Peset con @bomberosvlc @CruzRojaVLC @protecivilvlc @policia pic.twitter.com/4GTKAvbxs3 — PoliciaLocalValència (@policialocalvlc) April 5, 2020

El número de profesionales de la sanidad que ha dado positivo en total es de 1.188 (519 en la provincia de Valencia, 511 en la de Alicante y 158 en la provincia de Castellón), mientras que 2.195 se hallan en cuarentena. Esto quiere decir que más del 16 por ciento de los contagios tienen lugar en el ámbito sanitario, primera línea de contención de la pandemia.

Un colectivo que desde el inicio de la crisis sanitaria ha denunciado la escasez de material y unas condiciones laborales que no pueden sostenerse en el tiempo. La ira de los sanitarios arreció cuando hace unos días Barceló insinuaba que el origen de estos contagios no estaba directamente relacionado con su trabajo y que la trazabilidad del virus en estos casos era dispar, es decir, que podían haberse contagiado de viaje o en sus casas. La consellera no tardó ni medio día en matizar sus palabras y en pedir disculpas por si se habían malinterpretado sus palabras, para a continuación alabar y agradecer el trabajo de todo el personal sanitario. Desde entonces, Barceló suele cerrar sus comparecencias dando gracias a todos aquellos que contribuyen a frenar la curva, ya sean los médicos de Atención Primaria como las plantillas de las residencias de ancianos.

Sus palabras, no obstante, no frenan las críticas. Este lunes, sin ir más lejos, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigía test rápidos generalizados de covid-19 al personal de la sanidad valenciana “como medida efectiva para proteger su seguridad y evitar la propagación del virus”. La central sindical lamenta que siga habiendo escasez de equipos de protección individual (EPIs) completos y que un mes después de haberse comprometido Conselleria a instalarlos todavía numerosos centros de salud continúen sin mamparas separadoras de protección. A juicio de CSIF, la cifra de personal de la sanidad valenciana infectado sigue creciendo por la falta de la protección adecuada y debido a que no existe una detección efectiva de los casos.

Por su parte, el Sindicato de Enfermería pide, además, que los profesionales sanitarios mantengan su indemnidad retributiva, sin que su nómina se vea alterada por esta situación de crisis sanitaria. Por ello han solicitado a la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad que al personal que, en estos momentos, se encuentra en situación de “activo” en su domicilio como personal de “contingencia” (esperando a ser llamado e incorporarse a trabajar en cualquier momento), así como al personal que está en su domicilio en situación de “cuarentena” sin baja médica le sean abonadas en su nómina todas las retribuciones complementarias que debía percibir según su planilla y su turno de trabajo, es decir nocturnidad o festividad, entre otros.

Hasta la fecha, en España once médicos, una enfermera y una auxiliar han fallecido en las últimas semanas a causa del coronavirus.