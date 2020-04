Uno de cada cuatro fallecidos residía en un centro para mayores

La Comunitat Valenciana tiene un total de 98 residencias de mayores con casos de positivos por coronavirus, en las que hay 997 contagiados, 791 residentes y 206 trabajadores, mientras que el número de usuarios fallecidos alcanza las 166 personas (el total de muertes por covid-19 en esta región es de 637). Estas cifras indican que el 26 por ciento de los fallecidos residía en un centro para mayores, aunque solo supongan el 10 por ciento de los contagios, un hecho que se explica en que las personas que viven en estas instalaciones tienen una media de edad de 84 años y muchos de ellos son pacientes crónicos o con pluripatologías.

De ahí que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, informe cada día en su comparecencia de la situación del colectivo más castigado por la pandemia y que en las últimas 24 horas se ha cobrado la vida de otras 10 personas, casi la mitad del total de muertes en la Comunitat en el mismo periodo de tiempo (24).

La situación en estas instalaciones es tal que la Generalitat valenciana se ha visto obligada a establecer un protocolo de segregación de pacientes. Los enfermos permanecerán aislados en centros medicalizados y los sanos estarán protegidos en residencias distintas. No obstante, Barceló ha matizado hoy que no se va a proceder a un traslado masivo de internos, sino que se estudiará caso por caso. Respecto a las peticiones de poder sacar de las residencias a los familiares que no están infectados, ha señalado que este punto corresponden a la Conselleria de Políticas Inclusivas dependiente de la vicepresidenta Mónica Oltra.

Actualmente, en total, la Conselleria de Sanidad dispone de once residencias bajo vigilancia activa del personal sanitario, 4 en la provincia de Valencia, otras 4 en la de Alicante y 3 en la de Castellón, en las cuales está previsto el reagrupamiento de los afectados ingresados en residencias y cuyo protocolo está en marcha.