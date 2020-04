Los muertos que no se cuentan

La Comunitat Valenciana ha registrado desde el inicio de la pandemia un total de 7.655 afectados y 724 muertos. Eso dicen las cifras que actualiza la consellera de Sanidad, Ana Barceló, cada día durante su comparecencia ante los medios de comunicación. No obstante, comienza a cuestionarse si los datos que ofrecen las Administraciones son reales. De hecho, tal y como publica hoy el diario Levante-EMV, el propio Magistrado del Registro Civil de Valencia, José María Tomás y Tío, asegura que “con toda seguridad” existen más casos de los que se están contabilizando. Un punto que Barceló no ha desmentido. “Puedo entender que se hayan producido otros fallecimientos y que no tengamos la prueba. Puede ser, esto no es una ciencia exacta, no puedo decir que no porque puede darse el caso”.

La consellera ha explicado hoy que la Generalitat contabiliza como casos todos los fallecidos que anteriormente hubieran dado positivo por covid-19, tanto los que han muerto en hospitales como en residencias de ancianos. No obstante, respecto a las personas que fallecen en su domicilio, ha señalado que hasta pasados tres meses no podrán saber si las muertes se deben a causa de este virus. Y es que las defunciones que se trasladan al Registro Civil para su tramitación administrativa no son remitidas a Salud Pública hasta tres meses después para testear la causa del fallecimiento y, por ello, ese dato Sanidad no pueden tenerlo hasta transcurrido “bastante tiempo”. De este modo y según este protocolo, solo se están computando los fallecidos que hayan dado positivo en covid-19.

Dada la situación actual, en estos momentos no están permitidas las autopsias. Así las cosas, en los casos de pacientes que fallezcan en sus casas, el juez ordenará al médico forense tomar muestras de exudado y de mucosas para determinar la presencia del covid-19 sin necesidad de realizar necropsia alguna. Sin embargo, respecto a este punto, la Conselleria de Justicia asegura no tener conocimiento de que se estén recogiendo este tipo de muestras por parte de los médicos forenses.