Las Fallas de julio, también en el aire

Cuando el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, anunció el pasado 10 de marzo la suspensión de las Fallas “siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad”, el mundo fallero enmudeció. Una decisión que cifró en un impacto económico de 700 millones de euros. Pero el silencio duró dos días, hasta que los representantes de la Interagrupación, Especial y Primera A, entre otros, aprobaron, con el beneplácito del Ayuntamiento de Valencia, trasladar las fiestas josefinas del 15 al 19 de julio, coincidiendo con la Gran Fira y siempre y cuando la crisis sanitaria se hubiera solucionado.

Sin embargo, los datos actuales no invitan al opitimismo. Los cerca de 153.000 casos de contagios y los más de de 15.000 muertos en España por covid-19 no vaticinan el fin de la pandemia en breve y según las previsiones, la cuarentena durará al menos hasta mitad de mayo, lo que dejaría muy poco margen de tiempo, apenas dos meses, para organizar unas Fallas en condiciones.

Sobre este asunto se ha pronunciado hoy el alcalde Joan Ribó, quien ha declarado: “Espero y deseo que se puedan realizar del 15 al 19 de julio. Creo que no es imposible porque a partir de muy pronto puede haber una cierta desescalada. Esa posibilidad existe. ¿Es segura?, no; ¿es posible?, sí; la decisión el 15 de junio (...) En estos momentos no tengo una bola, pero las decisiones están perfectamente delimitadas. Si es posible lo haremos y si no es posible no lo haremos".

Además de este año, las fiestas josefinas solo se han suspendido a lo largo de su historia en otras cinco ocasiones: en la declaración de la guerra de Cuba, en 1937, 1938 y 1939 con motivo de la Guerra Civil y en 1886, cuando los falleros se negaron a pagar una tasa que consideraron injusta. Queda ahora por saber si respecto a las Fallas de 2020 estamos ante un aplazamiento o ante una suspensión definitiva.