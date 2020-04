Puig aboga por la colaboración público-privada para la “reconstrucción”

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado este miércoles el papel de la colaboración público-privada en la “reconstrucción” de la economía valenciana tras la pandemia y ha defendido la necesidad de alcanzar pactos, realizar reformas y superar inercias.

Puig ha mantenido una reunión por videoconferencia con la directiva de AVE (Asociación Valenciana de Empresarios) en la que le han trasladado aportaciones y su visión sobre la situación económica y posibles acciones a emprender para superar en mejores condiciones la crisis económica y social como consecuencia de la Covid-19.

Según ha informado la Generalitat, Ximo Puig ha realizado “un ejercicio de realismo sobre la situación derivada de la pandemia pero ha emplazado a los empresarios a mirar el futuro, tal como lo están haciendo, con iniciativas y proyectos”."El pesimismo no crea nada, no ayuda nada. La situación es difícil, lo sabemos, pero no podemos instalarnos en el pesimismo. Tenéis todo mi respaldo en la labor que realizáis y, dentro de mis competencias, vamos a apoyaros en los proyectos en marcha que tenéis para superar esta situación", ha indicado el presidente, que ha trasladado a la ejecutiva de AVE el carácter estratégico de las grandes empresas y entidades financieras de la Comunitat como tractoras de la actividad económica.

Asimismo, el jefe del Consell ha señalado la importancia de que en la Comunitat, una vez superada la emergencia sanitaria, se suscriban unos acuerdos valencianos en los que, según ha recalcado, “la colaboración público-privada ha de ser una pieza fundamental, con el objetivo de la reconstrucción de la Comunitat Valenciana”.

Al respecto, ha recordado que antes de la crisis sanitaria el Consell ya se había marcado como objetivo impulsar a través de la colaboración público-privada proyectos en materia de infraestructuras, vivienda y desarrollo económico, y ha destacado que ese objetivo ahora se debe redoblar.

En ese contexto, ha resaltado la posibilidad de que, en el marco de los grandes acuerdos que pudieran rubricarse en la Comunitat, “se realicen las reformas necesarias para superar algunos obstáculos históricos que hemos tenido y desbloquear determinadas trabas burocráticas para agilizar proyectos y relanzar la economía”.

El jefe del Consell ha subrayado que, frente a los ataques a la política, “la institucionalidad es fundamental para cualquier país con el fin de superar la crisis. Hay que mejorar el funcionamiento de la Administración y de la políticas pero unas instituciones fuertes son imprescindibles para afrontar esta situación”, ha indicado.

“En los temas fundamentales que me ha planteado AVE durante la reunión hay una gran coincidencia: no se puede generar una dialéctica negativa entre actividad económica y seguridad sanitaria; eso es un inmenso error”, ha señalado el presidente, para recalcar que “hay que garantizar la situación de los trabajadores, que es lo fundamental, con un actividad económica que se realice con todas las garantías”.

En este sentido, les ha recordado que esa fue su posición en la reciente Conferencia de Presidentes Autonómicos, frente a la de otros territorios. Lo principal, ha enfatizado, es la seguridad de los trabajadores y ello es compatible con un funcionamiento de la económica garantizando siempre las medidas de protección.

Puig ha reafirmado “la confianza en los empresarios valencianos como aliados imprescindibles para salir de esta situación”. Para el jefe del Gobierno valenciano, hay que “propiciar una recuperación juntos”, y eso incluye a “empresas grandes, medianas y pequeñas, y a autónomos”, si bien ha indicado que las grandes empresas “sirven de tractores de la actividad económica y más en sectores estratégicos”."De la crisis podemos salir peor o mejor, y eso dependerá de lo que seamos capaces de hacer. Por eso todos los actores de la economía y de la sociedad están llamados a la salida de esta crisis. Coincido con los empresarios en esa voluntad optimista de mirar hacia adelante porque el pesimismo no genera ninguna esperanza".