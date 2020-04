Piden que se permita más de tres personas en los funerales

La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) ha reclamado que se modifique la orden que establece que la participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de tres familiares o allegados y que se permita, como en otras situaciones, más personas siempre que guarden las medidas de seguridad.

Esta entidad expone que el importante incremento de fallecidos por coronavirus, que se unen a los fallecidos por otras causas, es cierto que exige la adopción de nuevas medidas extraordinarias para evitar la propagación y contagio en los servicios funerarios."Sin embargo, también entendemos que el estado de alarma no debe impedir la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, la dignidad de las personas y la obligación de los poderes públicos para que aseguren la protección social, económica y jurídica de la familia, derechos todos ellos Constitucionales".

“Por ello, creemos que el fundamento para evitar la propagación y contagio no debe ser, en los servicios funerarios, diferente de cualquier otro acto que permita la asistencia de personas. Así, por ejemplo, está limitada la asistencia a los supermercados, donde no dejan entrar más que a un determinado número de personas y manteniendo la distancia. También en la televisión hemos podido ver todos los días, en las ruedas de prensa e imágenes de nuestro Gobierno, cómo acuden más de tres personas, manteniendo las distancias”.

En consecuencia, “si para esos actos y otros está permitida la asistencia de más de tres personas, manteniendo los más elementales medios que eviten el contagio, como es el uso de mascarillas y guantes desechables, en Avacu nos preguntamos por qué no puede permitirse la asistencia de más de tres personas en la despedida de un difunto. Entendemos la limitación a esos actos de cualquier otra persona, pero no entendemos la limitación de los más allegados, es decir, al menos de los cónyuges e hijos, sean el número que sean, sin limitación. Porque, al no realizarse así, no solo es un acto con falta de humanidad, sino que se están vulnerando derechos de nuestra Constitución, al permitir que unos hijos puedan acudir al entierro y otros no".