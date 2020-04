La Generalitat rechaza la petición de ERTE de la EMT de Valencia

El PP y Ciudadanos han exigido la dimisión del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, y la directiva de la EMT tras haber rechazado la Dirección de Trabajo el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentado por la empresa municipal.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Català, ha afirmado que es “un despropósito absoluto de la cúpula directiva” la presentación del ERTE, más cuando los consejeros del PP en el Consejo de Administración de la EMT advirtieron de que la autoridad laboral “había tumbado el ERTE de la empresa de transportes en Valladolid”.

La portavoz del PP recordó este antecedente al alcalde y le preguntó si existía “un plan B” y si se habían hecho las gestiones previas con la Conselleria, a lo que Joan Ribó indicó: “Claro”."O el señor Ribó nos mintió una vez más o sus compañeros de Compromís en la Generalitat le mintieron a él", ha señalado Catalá, que ha pedido “máximo rigor” ante un tema “muy sensible” porque “centenares de conductores están pendientes de su trabajo y necesitamos gestores y responsables políticos que estén a la altura”."Hay que negociar con los trabajadores y tratar el asunto con máxima seguridad jurídica, no podemos jugar con la ansiedad de los trabajadores que son los que están dando servicio a la ciudadanía en el estado de alarma", ha reclamado.

Por su parte, Cs ha afirmado que la EMT es una empresa que ha demostrado “ir a la deriva” y “ni el concejal Grezzi está capacitado para tomar decisiones políticas sobre la EMT, ni el gerente de la empresa asume su incapacidad para gestionarla”, según su portavoz, Fernando Giner."Haber sufrido una estafa de 4 millones y ahora el ERTE demuestra que el gerente no es el profesional adecuado para dirigir la empresa", ha opinado.Según Giner, “es lamentable que las dos administraciones, la local y autonómica, no hayan dialogado para llevar a buen puerto el ERTE”."Esperamos que no diga ahora que si la EMT entra en pérdidas es por culpa de otros. Recordemos que la EMT sufrió una estafa de 4 millones de euros que ha tenido mucho que ver con las pérdidas", ha recordado.