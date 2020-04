Valencia abre sus parques mientras Sanidad confía en que la salida de los niños no produzca un repunte de casos

La tasa de contagios de los últimos 14 días “es buena”, ha declarado hoy la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para, a continuación, insistir en que el proceso de desescalda aún no ha comenzado en ningún territorio del país. No obstante, ya se están dando muestras de que la situación comienza a mejorar, como la autorización para que los niños puedan salir a la calle a determinadas horas y siempre cumpliendo las normas de seguridad. “No creo que este hecho tenga ninguna incidencia en el número de casos. Además, confiamos en la responsabilidad de los padres”, ha señalado Barceló.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Valencia abrirá a partir del domingo los espacios ajardinados para que los menores acompañados puedan dar paseos. El consistorio capitalino ha tomado esta decisión, ante la nueva orden del Gobierno central de dejar salir a los menores de 14 años a la calle durante una hora y en un radio de un kilómetro alrededor de su domicilio, «con la intención que la ciudadanía pueda disfrutar de estos espacios verdes, con todas las medidas de seguridad adecuadas, puesto que, por ejemplo, los juegos infantiles estarán precintados», tal como ha señalado el alcalde de València, Joan Ribó, al concluir la Comisión de Seguimiento de la covid-19, donde se ha valorado y acordado esta apertura «que comporta un llamamiento a la ciudadanía para que actúe con seguridad, con la obligación de protegerse».

La decisión afecta, a no ser que el Ministerio dictamino lo contrario, a todas las zonas, las que tienen valla y las que no, es decir, desde los parques de barrio hasta el jardín del Turia o aquellas como el Parque del Oeste que cuentan con puertas de acceso.

En este sentido, el Ayuntamiento ha dado orden de precintar todos los juegos infantiles, así como los de adultos o aquellos que se utilizan para hacer deporte. Además, en todas estas zonas habrá carteles para recordar a la gente su obligación de auto protegerse y advirtiendo de la prohibición de utilizar estos elementos de la mobiliaria urbana.