Las medidas de distanciamiento tumban las Fallas de julio

La Tomatina de Buñol, la fiesta de Sant Bernat de Alzira, las fiestas patronales de Almussafes, La Pobla Llarga, Llombai o las de Sant Bonavetura de Pedreguer, los «bous a la mar» de Dénia... Los ayuntamientos de la Comunitat valenciana tienen claro que este no será un verano de fiestas. Casi todos, porque en Valencia su alcalde, Joan Ribó, aún sigue echando balones fuera cuando se le pregunta por las Fallas de 2020. “Eso decisión (la de anularlas definitivamente o prorrogarlas por segunda vez) se decidirá el 15 de junio”, repite ante la insistente pregunta de medios de comunicación y colectivos afectados (turismo, hostelería, falleros, artistas...).

Hoy se lo han preguntado a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que, sin ser tajante, ha dejado claro que no habrá celebraciones que contradigan las recomendaciones sanitarias. “Una de las cuestiones básicas es que los ciudadanos deben mantener las medidas de distanciamiento. Las Fallas son multitudinarias”, ha dejado caer para dar a entender que este año no arderán monumentos en las calles del Cap i Casal.

Barceló, siempre cauta a la hora de vaticinar la vuelta a la normalidad, ha recordado que todo dependerá de los datos. “Vamos a ver cómo evoluciona el virus y si se produce transmisión social”, para a continuación subrayar el peor de los vaticinios para los falleros. “El distanciamiento social lo vamos a tener que seguir durante bastante tiempo”.

Con todo, ha dejado un resquicio a la esperanza. “Si pudiéramos hacer que se cumplan los distanciamientos y ver qué actos sí y cuáles no... Pero es pronto. Vamos a ver cómo funciona el desescalamiento. No es necesario pronunciarse sobre esta cuestión. Aún es pronto”.

Al respecto, Ribó recordó horas después de que se pronunciara Barceló que las fiestas josefinas “están suspendidas en este momento” y que se celebración “dependerá de lo que dictaminen las autoridades sanitarias”.

Oltra lo ve “muy difícil”

Por su parte, la vicepresidenta del Consell, preguntada tras la reunión de Gobierno, ha señalado que era “muy difícil” que las Fallas se celebren en el mes de julio. Oltra ha restado importancia a la indefinición del alcalde, pero ha recordado que “las Fallas ya están desubicadas”, es decir, que no hay que anular su celebración en julio porque esta no es la fecha en la que se celebran, como sí ocurre con los Sanfermines. De este modo, Oltra dejaba claro que si en ese mes no están autorizados los actos masivos, no se celebrarán las Fallas.

La vicepresidenta ha recordado que las Fallas no solo se celebran en Valencia, sino también en muchas otras localidades y que los ayuntamientos deberán decidir qué hacer, pero ha dejado claro que siempre prevalecerán las instrucciones del Gobierno de la nación, y también del Gobierno autonómico. De las palabras de Oltra se deduce que la Generalitat prefiere que sean las circunstancias las que obliguen a cancelar las Fallas de 2020 y que espera que esta decisión la tomen los ayuntamientos, pero ha recordado que “el Consell no tendrá nada que decir salvo que en el mes que se proponga no se recomienden los actos masivos”.