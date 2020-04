Los hospitales de campaña harán función de centros de referencia de covid-19

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado que los hospitales se están “reorganizando internamente” para concentrar en algunas plantas a los enfermos de coronavirus y serán los de campaña los que harán la función de centros de referencia de la covid-19 cuando sea necesario. La Comunitat Valenciana todavía “no está “ahora mismo en la fase de programar fuera de lo urgente y no demorable” y volver a la actividad normal de los hospitales. Actualmente lo que se está haciendo es “concentrar a los covid en determinadas plantas y dejar libres otras”

Barceló ha explicado este sábado que en la desescalada, los covid que aparezcan con sintomatología leve o moderada “y que no puedan seguir el aislamiento en su domicilio, irán a los hospitales de campaña”."Los hospitales de campaña serán los que cumplan esa función cuando los casos sean positivos y no puedan cumplir el aislamiento en los domicilios".

“No caben en los aseos”

Por otra parte, el portavoz de Interior del Grupo Popular en Les Corts, José Antonio Rovira, pedirá explicaciones a la consellera Gabriela Bravo por “la nueva chapuza” descubierta en el hospital de campaña construido en La Fe de Valencia, donde no caben las sillas de ruedas.

El diputado popular ha anunciado que el PP va a pedir explicaciones en la próxima comparecencia de la consellera Bravo, responsable de la construcción de los hospitales de campaña, para que explique en les Corts “cómo es posible que se ponga en marcha -y con retraso- un hospital que incumple las mínimas condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas que marca la ley. Para el portavoz popular, “el hospital de campaña que en teoría empieza hoy a recibir pacientes, ha resultado finalmente ser de uso muy limitado pues las sillas de ruedas no caben en los aseos, no pasan por las puertas y hay un escalón para acceder al baño. Estamos ante una nueva chapuza del gobierno de Ximo Puig, fruto de la improvisación ante la que su consellera Bravo tiene que dar explicaciones. Los recursos son limitados y no se pueden ir malgastando el dinero con decisiones nefastas que tienen una repercusión directa sobre los ciudadanos”.

Rovira ha denunciado que los tres hospitales de campaña puestos en marcha por la Generalitat “son caros, ineficaces y de uso limitado. Se calcula un coste de unos diez millones de euros, han tardado más de un mes en ponerse en marcha cuando Puig dijo que el 3 de abril ya estarían en funcionamiento y ahora, 22 días después, no saben muy bien qué hacer con ellos. En este tema es difícil hacerlo peor y con menos transparencia”. Por último, el portavoz popular ha recordado que “en Madrid, en Ifema, en tres días estaban listos, y en Zaragoza en seis días. Si aquí hubieran sido ágiles y hubiesen atendido las propuestas del PP, se hubiera podido disponer de infraestructuras similares donde, por ejemplo, desviar pacientes de residencias".

Generar confusión

“Es falso que los hospitales de campaña no estén preparados para atender a personas con movilidad reducida”, tal y como ha defendido el Grupo Popular en Les Corts, que está haciendo “un uso político” lamentable del asunto “para generar confusión en la ciudadanía”, han señalado desde la Conselleria de Justicia e Interior que dirige Gabriela Bravo.

Desde el departamento de Bravo se ha respondido que “estas instalaciones contarán desde el momento en que inicien su actividad como recinto hospitalario con todas las infraestructuras adecuadas para todas las personas, incluidas las que van en sillas de ruedas”.

En el mismo sentido se han pronunciado desde la Conselleria de Sanidad."Lamentamos el uso político que se está realizando para generar confusión en la ciudadanía de unas instalaciones sanitarias que permitirán a la Comunitat Valenciana afrontar tanto la desescalada como eventuales rebrotes de la pandemia en unas condiciones de seguridad y sin que provoque tensiones en el sistema sanitario. Todo ello para garantizar seguridad y la mejor atención a los valencianos y valencianas ante una situación de naturaleza excepcional respecto a la que se han tomado medidas extraordinarias", señalan también las fuentes cercanas a la Consellera.

“Las imágenes que se han difundido sobre los baños instalados en los últimos días corresponden a los de las personas que no tienen ningún problema de movilidad. Pero, obviamente, y así consta en el proyecto de estas infraestructuras, existen baños adaptados que están en proceso de instalación. Estos baños se han fabricado expresamente para estos hospitales valencianos, son diseños de última generación y, como novedad, permiten su descontaminación después de cada uso, con lo que la seguridad sanitaria para los usuarios con movilidad reducida va a estar muy reforzada”, añaden.

Cabe reiterar que los hospitales de campaña han comenzado a utilizarse como espacios para realizar tests al personal sanitario. En el momento en que se utilicen como espacio hospitalario dispondrán lógicamente de todos los servicios.