Marzà asegura que trabaja en un plan “a, b, c, d y e” para la vuelta al colegio

¿Cómo volverán los menores de seis años a los centros escolares el próximo 25 de mayo?, ¿habrá que desdoblar los turnos en septiembre?, ¿se harán test a los profesores y a los alumnos? Estas son algunas de las preguntas que la oposición ha hecho esta mañana al conseller de Educación, Vicent Marzà en Les Corts Valencianes y que él ha preferido no contestar argumentando no tener ahora mismo “certezas”.

La oposición le ha reclamado que proporcionase información a las familias, al menos a aquellas que cuentan con el próximo día 25 de mayo podrán llevar a sus hijos menores de seis años a los centros. PP, Ciudadanos y Vox han insistido en la necesidad de realizar test a la comunidad educativa para garantizar que no están contagiados de coronavirus.

Marzá, que ha intervenido a petición propia en la Diputación Permanente de Les Corts, ha asegurado que su departamento trabaja para estar preparado en un plan “a, b, c, d, e” y se ha comprometido a que los colegios dispondrán de todo el material necesario para abrir con seguridad. “Tenemos todos los planes previstos, pero no lo diremos hasta que sepamos el escenario normativo y la evolución de la pandemia”. Además, ha pedido a la oposición que “dejen de hacer politiqueo y hagan política”.

“Si hay que hacer despidos, cogeré mi mochila y me iré”

Marzà ha garantizado que no se producirá ningún recorte en la construcción de centros, ni tampoco en las partidas de personal. “Nunca quitaré personal del centro educativos si alguien me dice que lo tengo que hacer, cogeré la mochila y me iré”.

Así mismo ha insistido en que ante la situación generada es necesario más profesorado. Si bien ha admitido que con las limitaciones de liquidez con las que cuenta la Generalitat solo podrá hacerlo si cuenta, por ejemplo, con financiación europea.

