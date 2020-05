Barceló promete más medios para Atención Primaria pero no concreta su plan para verano

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, cree que la situación de pandemia puede “una oportunidad para seguir ampliando y cambiando el modelo” de Atención Primaria. En ese nuevo horizontes ha destacado la telemedicina como estrategia de futuro, un protocolo asistencial que ha sido fundamental en esta crisis sanitaria y que ha permitido a los médicos de cabecera pueden hacer controles y seguimiento a pacientes en sus casas.

No obstante, Barceló no ha querido detallar el futuro más inmediato de un colectivo que ha estado en primera línea de la batalla contra el covid-19. Sobre si se va a contratar más personal, la consellera se ha remitido a la negociaciones que su Departamento lleva a cabo con los sindicatos. “Permítanme que no diga nada aún”.

Desconoce también en este momento cuándo retomarán los centros de salud su actividad normal o si este verano, como viene siendo habitual desde hace muchos años, se ejecutará el plan asistencial que prevé el cierre de unos centros y el refuerzo de otros, por ejemplo, en localidades costeras. “Yo no puedo anticipar lo que pasará este verano. Dependerá de lo que ocurra en la Fase 1, que a su vez dependerá de nuestra responsabilidad. Nosotros siempre trabajamos distintos escenarios".