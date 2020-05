Sanidad alerta del aumento de la frecuencia de contagios, aunque no cree que impida pasar de fase

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha alertado este jueves del incremento en la frecuencia de contagios por coronavirus, que se situaba en el 0,66 cuando la Comunitat solicitó el pase a la Fase 1, pero que actualmente es del 0,88. “La tendencia que vamos viendo es ascendente y eso nos invita a ser prudentes. Vamos a ver qué ocurre a finales de esta semana y principios de la que viene". Barceló ha matizado que lo preocupante, “no es tanto el índice, sino la evolución ascendente en sí. Hay que intentar que vuelva a bajar”, para no entrar en el 1, que es el "índice que nos nos gusta”. Pese a ello, la consellera considera que no habrá problemas para pasar la fase 2.

Una fase en la que, además, piden al Ministerio del ramo ciertas excepcionalidades para la Comunitat Valenciana. Barceló ha informado de que han solicitado que las playas valencianas recuperen prácticamente la normalidad en las próximas semanas, y no tener que esperar a la fase 3, tal y como recogen las órdenes estatales. “Tenemos mucho interés en que estas medidas de alivio lleguen antes” y se permita el baño en las playas o tomar el sol. Además del protocolo sobre la organización de la seguridad en las zonas costeras, la Generalitat también ha pedido que se permita a los valencianos el desplazamiento entre las tres provincias siempre que sea para ir a sus segundas residencias.

Respecto a la posibilidad de que sea el Gobierno valenciano el que establezca las franjas horarias para que salgan los ciudadanos a la calle, la consellera ha explicado que van a reclamar poder ordenarlas “y no estar pendientes de las órdenes del Ministerio”. A su juicio, ello impediría que todas las personas salieran al mismo tiempo “y se produzcan aglomeraciones".

Provincias o Departamentos

En cuanto a por qué ahora la Comunitat valenciana prefiere acogerse a la división por provincias en lugar de por Departamentos de Salud en el proceso de desescalada, ha señalado que “el virus no entiende de provincias, departamentos, ni comarcas. Lo importante es proteger a todos los ciudadanos”. A su juicio, la división por departamentos “limitaba muchísimo. Incluso algunas zonas dividían la propia comarca, donde unos estaban en una fase, y otros, en otra”. A la pregunta de por qué no se vieron esas ventajas en un principio ha señalado: “Creíamos que los Departamentos nos permitían ver la situación y ahora los ciudadanos nos piden más movilidad, y eso es importante en estos momentos. Lo que está por encima es la seguridad. Seamos pacientes, es mejor no volver atrás”.

Sobre si es justo para los diez Departamentos de Salud que permanecerán tres semanas y no dos en la fase 1, Barceló ha apelado a la compresión de los afectados. “Tenemos que estar seguros que podemos pasar todos de manera segura. (Esto se hace) por solidaridad y por seguridad. Por encima de todo está la salud de todos".