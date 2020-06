Los gimnasios protestan, ¿por qué los hoteles sí pueden ofrecer clases grupales?

“Hoy por hoy, veinte personas pueden estar haciendo una clase colectiva de zumba en el gimnasio de un hotel y tres con patologías de espalda, no pueden acudir a su entrenador personal para una clase de pilates en grupos reducidos". Esta situación es la que pone como ejemplo el Colegio de Licenciados en Educación Física de la Comunitat Valenciana (Cofel CV) para denunciar su disconformidad por el trato que se da a los gimnasios en la fase 2 de la desescalada.

El presidente del Colef CV, José Luis Herreros, denuncia que en centros deportivos y gimnasios todavía no se pueden ofrecer clases grupales mientras que en los hoteles sí está permitido. “No tiene sentido que en la mayor crisis sanitaria de nuestra historia el CSD parezca preocuparse más por el deporte-espectáculo y no tanto por la actividad física dirigida a la mejora de la salud de millones de españoles".

En la orden que regula la flexibilización de algunas restricciones se permite que hoteles y establecimientos turísticos puedan utilizar “espacios cerrados donde se vayan a celebrar eventos, actividades de animación o gimnasios”, así como la realización de actividades “de animación o clases grupales con aforo máximo de veinte personas y respetándose la distancia de seguridad entre personas y entre estas y el animador o entrenador”.

Herreros ha explicado que no encuentran justificación alguna ni por razones sanitarias, técnicas o jurídicas para que la misma actividad tenga un tratamiento diferenciado por hacerse en un hotel. También ha incidido que no encuentran explicación a que ni el Ministerio ni el propio Consejo Superior de Deportes (CSD), que publica regularmente documentos con aclaraciones y explicaciones sobre la actividad deportiva profesional y el alto rendimiento, no aclare aspectos tan importantes para millones de ciudadanos y miles de empresas del sector deportivo.