Ocho carreteras de Alicante, cortadas por nieve

🛣️Actualització de l'estat de les carreteres:

➡️Se sumen dues vies més amb problemes a les 8 afectades per la neu a Alacant

➡️A València ja hi ha 5 carreteres amb incidències o possible evolució negativa, entre elles, l'A-3 a l'altura d'Utiel.@GVAterritori pic.twitter.com/M9FuP0rNV2