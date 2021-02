El PP pide más ayudas para la hostelería

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha exigido al Consell que elabore un plan “a corto, medio y largo plazo” para “dinamizar, formar y ayudar directamente” al sector hostelero, y ha tildado de “vergüenza” la caída de la web de Labora en el primer día de plazo para solicitar las ayudas a autónomos y empresas más afectados por la Covid.

Bonig se ha pronunciado así este jueves en rueda de prensa tras reunirse con distintos representantes hosteleros, en la que ha comparecido con la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, quien ha calificado de “bochorno” y de “indecente” el colapso de la web cuando se ha abierto el proceso.

La presidenta del PPCV, que ha pedido “respeto” ante un sector “criminalizado”, ha propuesto destinar 1.078 millones de euros a los sectores damnificados por la Covid, que se pueden obtener “a partir de quitar ‘grasa política’, y ha anunciado que su partido incluirá en un grupo de trabajo a los autónomos del sector, ya que el turismo y la restauración “aportan un valor añadido”.

Bonig ha aseverado que la gestión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es un “caos” en sanidad y en sus infraestructuras, así como también en el plan de vacunación, y ha lamentado que su gestión sea “incompetente”.

Así, ha criticado que las ayudas propuestas por el Consell son “una miseria” y que lo que el sector necesita es el plan presentado en Les Corts de 1.078 millones de euros “sacados de una disminución de ‘staff’ político y organismos”.

Asimismo, ha propuesto deducciones a los hosteleros en el tramo autonómico del IRPF, desde la premiso de que “si no hay ingresos, no hay pagos”, y ha opinado que, si se les ha cerrado para combatir la pandemia, hay que darles ayudas directas a los rentables y reducir o eliminar impuestos si no hay actividad.

Por su parte, Catalá ha asegurado que las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento de Valencia para el Plan Resistir, cifradas en 4,3 millones de euros “y cuyas bases aún no han sido aprobadas”, son “insuficientes”, y ha insistido en la necesidad de un plan estratégico.

La portavoz popular municipal ha pedido al Ayuntamiento de Valencia “un esfuerzo mayor”, ya que ha asegurado que “se puede hacer mucho más” para paliar los efectos de la Covid en el sector hostelero, y ha pedido reforzar la plataforma de Labora y ha reprochado la “poca planificación” por parte de la Generalitat ante la previsión de usuarios que solicitarían esas ayudas.

La vicepresidenta de la Confederación Empresarial y de Ocio de la Comunitat Valenciana, Gemma Piquer, ha asegurado por su parte que las ayudas son “ínfimas” y “súper complicadas”, y ha sostenido: “la gente está desesperada por unas ayudas que no son suficientes y que además están agobiando a las personas que pueden acceder a ellas”.