Cuenta atrás para La Tomatina 2025: queda menos de una semana y ya hay 22.000 inscritos

El municipio valenciano de Buñol inicia la cuenta atrás para celebrar su Tomatina del próximo miércoles, que en su septuagésima octava edición y bajo el lema 'Tomaterapia' se presenta como un símbolo de recuperación y superación colectiva tras el paso de la dana por este pueblo y parte de la provincia el pasado 29 de octubre.

Con un despliegue de 120.000 kilos de tomate y un aforo de 22.000 participantes, aunque se espera que acudan a la localidad unas 45.000 personas, esta Fiesta de Interés Turístico Internacional volverá a ser una nueva catarsis festiva que, durante una hora, transformará las calles de Buñol en un lienzo de color rojo con "un estallido de Tomaterapia como símbolo de resiliencia".

“Para nosotros, como buñoleros, es un honor y un orgullo que el mundo entero mire a nuestro pueblo, por eso trabajamos durante muchos meses para que todo salga bien", asegura Sergio Galarza, concejal de Tomatina y teniente de alcalde de Buñol en un comunicado remitido este jueves por el Ayuntamiento.

La organización ha garantizado la seguridad de todos los asistentes con un amplio dispositivo y puntos violeta a lo largo del recorrido para un desarrollo sin incidentes de este evento de referencia mundial.

“La Tomatina consiste en una especie de terapia, para reír, para soltar tensión desde el buen rollo. Hay que vivirla. Y para que todos puedan vivirla bien y sin problemas hay que hacer un esfuerzo en la seguridad de todos”, concluye Galarza.

Preparativos y agenda de La Tomatina 2025

El programa oficial de La Tomatina 2025 comienza este sábado, cuando la plaza del Pueblo acoja la Tomatina Infantil, una versión de la fiesta para niños de hasta 12 años que se desarrollará a partir de las 12:00 horas con 3.000 kilos de tomate.

Pero la logística para el evento principal ya está en marcha y el próximo martes, a las 12:00 horas, se llevará a cabo la carga de los 120.000 kilos de tomate en la nave de Buñol y el concejal de Tomatina y Fiestas, Sergio Galarza, ofrecerá los últimos detalles.

La jornada principal, el miércoles 27 de agosto, comenzará oficialmente a las 11:00 horas con el tradicional Palo Jabón, un desafío previo a la "batalla".

A las 12:00 horas, un disparo de cohete marcará el inicio de la Tomatina, y seis camiones iniciarán el reparto de la munición festiva a lo largo del recorrido.

Exactamente una hora después, a las 13:00 horas, un segundo cohete señalará el final de la batalla, dando paso a las labores de limpieza y al After Party RedBull Tomatina en el polideportivo El Planel.

Para la edición de este año hay más de 300 periodistas acreditados, entre ellos de países como China, Holanda, Japón, la India, Bélgica, Francia, Brasil, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Alemania.

Los datos de la edición de 2024

La edición de 2024 marcó un hito y por primera vez en años se agotaron todas las plazas, alcanzando los 22.000 participantes, de los cuales 15.000 fueron visitantes con entrada y 7.000 vecinos del municipio (que no tienen que comprar la entrada por estar empadronados).

Entre el público había asistentes llegados desde el Reino Unido, la India, Japón, Australia y Estados Unidos, y también de procedencia nacional.

Se lanzaron aproximadamente 120.000 kilogramos de tomates de la variedad pera, cultivados específicamente para la fiesta y cargados en seis camiones que los distribuyeron a lo largo del recorrido tradicional. En la Tomatina infantil se usaron casi 3.000 kilos.

El evento transcurrió sin incidentes de gravedad, gracias a un amplio dispositivo de seguridad y organización que garantizó el bienestar de todos los asistentes y se incluyeron puntos violeta también durante el recorrido.