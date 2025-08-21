Libros
La Generalitat actualiza 24 años después la web para consultar libros de bibliotecas públicas
La aplicación permite consultar información desde 1995 segregada por municipios
La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha puesto en marcha una nueva aplicación web para la gestión y consulta de estadísticas de las bibliotecas públicas de la Comunitat Valenciana.
La herramienta, denominada APLYB, sustituye al sistema utilizado desde 2001 y permite acceder a los datos de forma más precisa y dinámica, según ha informado la Conselleria en un comunicado.
El nuevo portal facilita la publicación anual de estadísticas, la elaboración y actualización del Mapa de Bibliotecas Valencianas, y permite aplicar filtros personalizados y exportar resultados en formato Excel.
La aplicación permite consultar información desde 1995 por municipio, comarca, provincia o tipo de centro.
En 2024 se recopilaron datos de 385 centros: 109 en la provincia de Alicante, 63 en Castellón y 213 en Valencia. Toda la información está disponible en este enlace, según la Generalitat: cultura.gva.es/es/web/bibliotecas/estadisticas.
