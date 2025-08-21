La Generalitat actualiza 24 años después la web para consultar libros de bibliotecas públicas

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha puesto en marcha una nueva aplicación web para la gestión y consulta de estadísticas de las bibliotecas públicas de la Comunitat Valenciana.

La herramienta, denominada APLYB, sustituye al sistema utilizado desde 2001 y permite acceder a los datos de forma más precisa y dinámica, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

El nuevo portal facilita la publicación anual de estadísticas, la elaboración y actualización del Mapa de Bibliotecas Valencianas, y permite aplicar filtros personalizados y exportar resultados en formato Excel.

La aplicación permite consultar información desde 1995 por municipio, comarca, provincia o tipo de centro.

En 2024 se recopilaron datos de 385 centros: 109 en la provincia de Alicante, 63 en Castellón y 213 en Valencia. Toda la información está disponible en este enlace, según la Generalitat: cultura.gva.es/es/web/bibliotecas/estadisticas.