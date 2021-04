Génova no citará el Congreso del PPCV hasta no concluir la mayoría de los provinciales

La dirección nacional del PP está centrada actualmente en la organización de una estructura provincial lista para encarar los dos años previos a las elecciones municipales y autonómicas. «De ahí que, en estos momentos solo nos ocupa la convocatoria de los Congresos provinciales, con listas únicas en la medida de los posible y, a partir de ello, decidir los liderazgos regionales», comentaron a LA RAZÓN fuentes del PP nacional.

En este sentido, añadieron que se intentará la misma política de candidaturas de consenso, como sucedió hace unos días en Castellón de cara al cónclave del 8 de mayo. «Eso sí, -puntualizaron las mismas fuentes-, a nadie se le va a decir que no se presente, aunque ese no sea el plan deseable. Tampoco a nadie se le ha expresado el apoyo ni el rechazo, porque no estamos en ese tema. Se hará tras los provinciales, de forma que el Congreso del PPCV no será antes de julio».

La aparición de diferentes candidatos a la presidencia del PP de la Comunitat Valenciana no solo ha sorprendido en Madrid sino que ha desagradado «porque ni siquiera está convocado el Congreso regional. Cuando toque, se establecerán los contactos para que el mejor candidato aglutine a la mayor parte de la militancia, como sucedió en el caso de la provincia de Valencia con Vicente Mompó y Elena Bastidas y de Castellón con Marta Barrachina y Carmina Ballester».

Si ya no gustaba que la actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig, insistiese con reiteración en que se presentaría a la reelección, la aspiración del alcalde de Ayora, José Vicente Anaya, ha contrariado aún más cuando es fruto de un grupo irrelevante. Aunque se le reconoce como activo al haber logrado tres mayorías absolutas en su pueblo, su destitución como coordinador general en la provincia de Valencia es la prueba de que Génova desaprueba su decisión. «Cuando llegue el momento, se establecerá el diálogo con Isabel Bonig para llegar al acuerdo con el candidato más idóneo».

Es de sobra conocido, eso sí y por más que no se divulgue oficialmente, que el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, Carlos Mazón, es el candidato en el que Génova confía para encabezar la nueva etapa del PP en la Comunitat Valenciana. Es un secreto a voces que el propio Mazón nunca ha confirmado en público, pero del que nadie tiene duda.